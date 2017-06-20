"مبادلة" الإماراتية تبيع 40% من حصتها في "تبريد" لـشركة إنجي

أعلنت "مبادلة للاستثمار" الإماراتية عن بيع 40% من أسهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي "تبريد" إلى شركة "إنجي" بقيمة 2.8 مليار درهم.

تقوم «مبادلة»، التي تملك حالياً نحو 82% من أسهم «تبريد» وفق هذه الصفقة، بتحويل كافة سنداتها إلزامية التحويل إلى أسهم عادية؛ حيث ستحصل «إنجي» على 1,086,211,654 سهماً (تعادل حصة 40% في «تبريد») مقابل سعر وقدره 2.62 درهم للسهم الواحد.

وستحتفظ «مبادلة» بال 1,136,507,713 سهماً، ليصبح إجمالي حصتها في «تبريد» ما يعادل 42%، وفق صحيفة الخليج.

وستظل «مبادلة» أكبر المساهمين في «تبريد»، بعد إنجاز صفقة البيع التي تخضع للحصول على موافقات الجهات التنظيمية في الإمارات والمتوقع استكمالها خلال الربع الثالث 2017.

كما اتفقت «مبادلة» و«إنجي» على ترتيبات تعاون معينة تهدف إلى دعم استراتيجية النمو في «تبريد» وفريقها الإداري باعتبارهما مساهمين على المدى الطويل في الشركة.

وقال حميد الشمّري، نائب الرئيس التنفيذي ل«مبادلة للاستثمار»: «تمضي تبريد بخطى ثابتة على مسار النمو؛ حيث تمتلك الشركة رأس مال جيد، وتواصل تحقيق عوائد مجزية للمساهمين بصورة منتظمة، كما تشهد قاعدة عملائها نمواً مستمراً. وسوف تستفيد تبريد من خبرة إنجي كمشغل لمؤسسات عالمية المستوى تعمل في قطاع المرافق العامة. وقد كانت مبادلة وستبقى أحد أهم المساهمين الرئيسيين في تبريد».

من جانبه، قال سيباستيان أربولا، الرئيس التنفيذي لشركة «إنجي» في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وآسيا الوسطى وتركيا: «تتمتع إنجي بمكانة رائدة في المنطقة كمنتج مستقل للطاقة وتحلية المياه؛ حيث تمتلك خبرة إقليمية طويلة تناهز 30 عاماً. وتدعم إنجي تطوير حلول تساهم في خفض الانبعاثات الكربونية الناجمة عن إنتاج الكهرباء والمياه، بجانب المساهمة في نمو المدن الذكية والمستدامة؛ حيث تشكل شبكات تبريد المناطق عنصراً جوهرياً من نموذج التنمية المستدامة هذا. ولن تدخر إنجي جهداً في توظيف خبرتها الطويلة في سبيل دفع عجلة النمو لشركة تبريد».

بدوره، قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي ل«تبريد»: «إن هذا تطور مهم يحسب للشركة ويبرز التقدم الذي أحرزته على مدى السنوات الأخيرة كشركة تبريد مناطق رائدة في المنطقة. ومع دخول الشركة مرحلة جديدة من النمو، نحن على ثقة بأننا سوف نستفيد من خبرة إنجي العالمية، لاسيما في مجال العمليات وتطوير الأعمال التي تعتبر الأساس في استراتيجيتنا للتوسع في دول مجلس التعاون الخليجي».

وتعد «إنجي» من اللاعبين الرئيسيين في مجال شبكات التبريد عالية الكفاءة، التي تعتبر عادة أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة بنسبة 50% مقارنة بحلول التبريد الفردية، كما أن انبعاثاتها الكربونية أقل بنسبة 50%.

وتتولى الشركة تشغيل أكثر من 250 شبكة للتدفئة والتبريد منخفضة الكربون في 13 بلداً، تضم بعض أبرز أنظمة التبريد في مواقع مشهورة كالحديقة الأولمبية في لندن، ومدن مثل باريس ومرسيليا وبرشلونة ولشبونة، إضافة إلى مدينة سايبر جايا في ماليزيا.

ومن خلال الشراكة مع «مبادلة» ستصبح «تبريد» إحدى أبرز منصات التطوير الإقليمية لشركة «إنجي» بجانب عملياتها القائمة في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية.