Arabian business
سياسة واقتصاد

الأسد يسمح لأبناء الحسكة بتأدية الخدمة الاحتياطية ضمن محافظتهم

أريبيان بزنس
الجمعة، 2 يونيو 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
الأسد يسمح لأبناء الحسكة بتأدية الخدمة الاحتياطية ضمن محافظتهم

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قراراً سمح بموجبه للمطلوبين للخدمة الاحتياطية من أبناء محافظة الحسكة -شمال شرق البلاد- بأدائها ضمن محافظتهم.


ونقلت صحيفة "الوطن" الخاصة المقربة من الحكومة، أمس الخميس، تأكيد محافظ الحسكة جايز الحمود الموسى "أن السيد الرئيس بشار الأسد أصدر قراراً يقضي بخدمة أبناء محافظة الحسكة المطلوبين للخدمة الاحتياطية ضمن محافظتهم".

 

وقال "الموسى" إن "هذا القرار يعتبر مكرمة جديدة لأبناء محافظة الحسكة".

 

وأوضح "أن هذا القرار جاء استجابة للجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية، والتي تكللت بموافقة السيد الرئيس على المقترح".

 

وأضاف "أن الجهات المعنية تقوم الآن باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار".

 

وكانت وزارة الدفاع السورية أعفت مؤخراً كل من الفئات التالية "أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات، والعاملين في كل من المديرية العامة للأرصاد الجوية والمؤسسة العامة للمساحة وشركة الطيران العربية السورية وأعضاء القيادة القطرية وأمناء فروع الحزب وأعضاء مجلس الشعب والقيادات الرئيسية للمنظمات الشعبية ورؤساء الأحزاب المرخصة أصولاً (رئيس الحزب وأمناء الفروع في المحافظات) والمعارون للدول العربية طيلة مدة الإعارة فقط وعناصر الإطفاء والدفاع المدني في كافة أنحاء القطر وعناصر الشرطة والحراس الليليين وعناصر الضابطة الجمركية والمكافحة في المؤسسة العامة للتبغ ومراقبين (ممن يرتدون الزي العسكري) وقضاة الشرع وأمناء الفتوى (من علماء الدين الإسلامي) ورجال الدين المسيحيين".

 

وتقع أغلب محافظة الحسكة تحت سيطرة ما يعرف إعلامياً بـ "قوات سوريا الديمقراطية" التي يقودها حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي المدعوم أمريكياً، بينما تحتفظ الحكومة السورية بمربع أمني في مدينتي الحسكة والقامشلي ولا تزال تمارس الحكومة بعض صلاحياتها على دوائر الدولة التي سيطر على أغلبها مسلحو حزب الاتحاد الديمقراطي الذي أعلن قبل حوالي ثلاث سنوات الإدارة الذاتية في محافظة الحسكة بقوة السلاح وسلطة الأمر الواقع.

 

وكانت مديرية التجنيد العامة في محافظة الحسكة أصدرت جملة من القرارات خلال الأشهر الماضية بحق العاملين في القطاع الحكومي ونصت تلك القرارات على عدم صرف رواتب الموظفين دون موافقة شعبة التجنيد؛ ما أدى إلى تسرب الكثير عن العمل وخاصة المدرسين.

 

كما يقوم حزب الاتحاد الديمقراطي بتطبيق نظام التجنيد الإجباري في محافظة الحسكة على كل شاب يبلغ من العمر 18 عاماً -وأحياناً أقل- حتى سن الـ 30 عاماً لمدة 9 أشهر.

المزيد من أخبار سورية

المزيد عن هذا الخبر

لاجئي سوري يخاطر بحياته للحفاظ على ما يملك

وزارة التربية السورية تعلن موعد صدور نتائج شهادة التعليم الأساسي

منظمة "أنقذوا الأطفال" تطلق حملة رمضانية لحشد الدعم ومساندة الأطفال السوريين

فيسبوك تقدم أطفال سوريا مثالا لضرورة نشر مشاهد العنف

تعليقات

المزيد في سياسة واقتصاد

60 % من المهندسين السعوديين لم يتمكنوا من اجتياز اختبارات هيئتهم

الإمارات تتوج مصالحة بين قبيلتين في مصر برحلات عمرة

السعوديون يستهلكون 9 آلاف طن من الأرز يومياً في رمضان

الخدمة المدنية السعودية تدعو 2128 مواطناً ومواطنة لاستكمال إجراءات ترشيحهم

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

الإمارات تطلق مشروع المنصة الوطنية للتطوع للمواطنين والمقيمين

الإمارات تدعم أنشطة مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بـ 350 ألف دولار

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »