60 % من المهندسين السعوديين لم يتمكنوا من اجتياز اختبارات هيئتهم

(أريبيان بزنس/ وكالات) - كشف التقرير السنوي للهيئة السعودية للمهندسين للعام 2016 أن 60 بالمئة من المتقدمين لم يجتازوا اختبارات الهيئة.

وذكرت صحيفة "الوطن" السعودية في تقرير مقتضب أن عدد المختبرين بلغ 165 مهندساً سعودياً، نجح منهم 66 يشكلون 40 بالمئة من إجمالي المختبرين.

إحصاءات اختبارات المهندسين

العام 2011، كان المختبرون 366 والناجحون 161. أما في العام 2016، فكان المختبرون 165، والناجحون 66 فقط.

وقدر المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمهندسين في وقت سابق المهندسين الباحثين عن عمل في المملكة حالياً بنحو ألفي مهندس سعودي.

وأظهرت إحصائية حديثة تعود لمايو/أيار الماضي أن عدد المهندسين المسجلين لدى الهيئة السعودية للمهندسين يبلغ 211080 مهندساً في المملكة في نهاية 2016، ويستحوذ الوافدون على النسبة الكبرى بـ 87.5 بالمئة بعدد 184786 مهندساً، فيما بلغت نسبة السعوديين 12.5 بالمئة بعدد 26324 مهندساً.