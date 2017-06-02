Arabian business
سياسة واقتصاد

60 % من المهندسين السعوديين لم يتمكنوا من اجتياز اختبارات هيئتهم

أريبيان بزنس
الجمعة، 2 يونيو 2017
‫اخبار متعلقة‬‎

(أريبيان بزنس/ وكالات) - كشف التقرير السنوي للهيئة السعودية للمهندسين للعام 2016 أن 60 بالمئة من المتقدمين لم يجتازوا اختبارات الهيئة.

 

وذكرت صحيفة "الوطن" السعودية في تقرير مقتضب أن عدد المختبرين بلغ 165 مهندساً سعودياً، نجح منهم 66 يشكلون 40 بالمئة من إجمالي المختبرين.

 

إحصاءات اختبارات المهندسين

 

العام 2011، كان المختبرون 366 والناجحون 161. أما في العام 2016، فكان المختبرون 165، والناجحون 66 فقط.

 

وقدر المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمهندسين في وقت سابق المهندسين الباحثين عن عمل في المملكة حالياً بنحو ألفي مهندس سعودي.

 

وأظهرت إحصائية حديثة تعود لمايو/أيار الماضي أن عدد المهندسين المسجلين لدى الهيئة السعودية للمهندسين يبلغ 211080 مهندساً في المملكة في نهاية 2016، ويستحوذ الوافدون على النسبة الكبرى بـ 87.5 بالمئة بعدد 184786 مهندساً، فيما بلغت نسبة السعوديين 12.5 بالمئة بعدد 26324 مهندساً.

 

المزيد من أخبار السعودية

المزيد عن هذا الخبر

2000 مهندس سعودي يبحثون عن عمل

السعودية: مليون ريال وسجن ممارسي المهن الهندسية دون ترخيص

ربط إصدار إقامة الوافدين العاملين في المهن الهندسية المساعدة بالتسجيل في الهيئة السعودية للمهندسين

الهيئة السعودية للمهندسين: حديثو التخرج سبب تدني المشروعات في المملكة

تعليقات

المزيد في سياسة واقتصاد

الإمارات تتوج مصالحة بين قبيلتين في مصر برحلات عمرة

السعوديون يستهلكون 9 آلاف طن من الأرز يومياً في رمضان

الخدمة المدنية السعودية تدعو 2128 مواطناً ومواطنة لاستكمال إجراءات ترشيحهم

داعش يقتحم منتجع في الفيلبين

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

الإمارات تدعم أنشطة مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بـ 350 ألف دولار

اليابان تطلق ميتشيبيكي، نظامها الخاص لتحديد المواقع لاستخدامه في المركبات ذاتية القيادة

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »