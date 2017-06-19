شهد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة ــ في قصر سموه في الرميلة ــ توقيع اتفاقية امتياز لمدة 35 عاما بين موانئ أبوظبي وهيئة ميناء الفجيرة يتم بموجبها تأسيس "مرافئ الفجيرة" التي ستعمل بوصفها ذراعا تشغيليا مملوكا بالكامل من قبل موانئ أبوظبي.

حضر مراسم التوقيع سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة والشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة رئيس مجلس إدارة ميناء الفجيرة ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة رئيس مجلس إدارة موانئ أبوظبي.

وقع الاتفاقية، وفق وكالة أنباء الإمارات، الكابتن محمد جمعة الشامسي الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي والكابتن موسى مراد مدير عام ميناء.