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سياسة واقتصاد

مجلس النواب المصري يقر زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي

أريبيان بزنس
الاثنين، 19 يونيو 2017
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مجلس النواب المصري يقر زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي

وافق مجلس النواب المصري يوم الاثنين على زيادة الحد الأدنى للإعفاء من ضريبة الدخل إلى 7200 جنيه (401.1 دولار) من 6500 جنيه سنويا مع منح خصم ضريبي لأول ثلاث شرائح في ضريبة الدخل.

ووفقا لوكالة رويترز، تحتاج التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب يوم الاثنين إلى إقرارها من الرئيس ثم نشرها في الجريدة الرسمية لتدخل حيز التنفيذ.

والشريحة الأولى في ضريبة الدخل معفاة حتى 7200 جنيه سنويا بالنسبة لأصحاب المهن الحرة والتجارة والصناعة. وبالنسبة لرواتب الموظفين في القطاع الحكومي والخاص ارتفع حد الإعفاء إلى 14200 جنيه سنويا من 13500 جنيه سابقا.

والشريحة الثانية، والتي تدفع ضريبة عشرة بالمئة ويتراوح دخلها السنوي بين أكثر من 7200 جنيه وحتى 30000 جنيه، ستحصل على خصم من الضريبة المستحقة بواقع 80 بالمئة وهو ما يعني أن تلك الشريحة ستدفع 20 بالمئة فقط من الضريبة المقررة عليها وتعفى من الباقي.

والشريحة الثالثة، والتي يتراوح دخلها السنوي بين أكثر من 30 ألف جنيه وحتى 45 ألف جنيه وتدفع ضريبة 15 بالمئة، ستستفيد من خصم بقيمة 40 بالمئة من الضريبة المقررة.

والشريحة الرابعة، والتي يتراوح دخلها بين أكثر من 45 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه وتدفع ضريبة 20 بالمئة، ستستفيد من خصم بنحو خمسة بالمئة. أما الشريحة الخامسة، والتي يزيد دخلها السنوي عن 200 ألف جنيه وتدفع ضريبة 22.5 بالمئة، ستدفع الضريبة كما هي بدون أي خصم.

ويستفيد نحو 15 مليون أسرة مصرية من الخصم الضريبي الذي وافق عليه مجلس النواب يوم الاثنين.

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