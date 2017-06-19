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سياسة واقتصاد

"الموارد البشرية" الإماراتية تحصل على جائزة أفضل تحليل لأنظمة علاقات المتعاملين

أريبيان بزنس
الاثنين، 19 يونيو 2017
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"الموارد البشرية" الإماراتية تحصل على جائزة أفضل تحليل لأنظمة علاقات المتعاملين

حصل مركز الاتصال التابع لوزارة الموارد البشرية والتوطين على جائزة "أفضل تحليل لأنظمة علاقات المتعاملين" ضمن جوائز أفضل مراكز الاتصال في الشرق الأوسط وذلك حسب تصنيف شركة "إنسايتس الشرق الاوسط" المعنية بمراقبة وتقييم أداء جودة مراكز الاتصال في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي.

جاء ذلك خلال حفل نظمته الشركة في دبي للاعلان عن الجهات الفائزة في فئات الجائزة التي تنافس عليها أكثر من 500 من مراكز الاتصال في المنطقة خضعت جميعها لتقييم لجنة مستقلة تضم عددا من الخبراء من المملكة المتحدة حيث يتم منح الجوائز وفقا لعدد من المعايير التي تشمل كفاءة عمليات مراكز الاتصال والاستراتيجيات الفاعلة التي تنتهجها وغيرها من المعايير.

وأكد أحمد آل ناصر مدير إدارة علاقات المتعاملين في وزارة الموارد البشرية والتوطين، وفق وكالة أنباء الإمارات، اهتمام الوزارة بتطوير سبل التواصل مع المتعاملين من خلال تطوير وتحديث مركز الاتصال بالاضافة إلى تعزيز نوعية وجودة وسرعة الخدمات المقدمة لهم من خلال المركز بما يتوافق مع المعايير والضوابط الدولية ذات الصلة وتطبيقا لمستهدفات حكومة دولة الامارات لاسعاد المتعاملين من خلال ضمان تقديم خدمات متميزة.

وأشار إلى أنه تم وضع خطة تطوير آليات عمل المركز من قبل فريق تقني وفني بحيث يتم التعامل مع استفسارات وشكاوى المتعاملين بحرفية عالية تحقيقا لأهداف الوزارة الاستراتيجية وقيمها التي تتوافق مع معايير ومفاهيم المهنية والجودة والكفاءة والشفافية.

ولفت إلى أن مركز الاتصال يجيب على اسئلة واستفسارات المتصلين من خلال فريق متخصص على الرقم المجاني 80066473 / 800MOHRE حيث يتم الرد بثلاث لغات رئيسية هي العربية والانجليزية والأوردو بالاضافة إلى ست لغات فرعية هي الفرنسية والمالايالم والتاميلية والفارسية والدارية والتاغالو.

وأوضح آل ناصر أن مركز الاتصال التابع لوزارة الموارد البشرية والتوطين تلقى نحو مليون و200 ألف مكالمة عبر مركز الاتصال خلال 15 شهرا وذلك منذ بداية العام 2016 وحتى نهاية مارس 2017.

وأضاف أن مركز الاتصال تلقى 944 ألفا و404 مكالمات خلال عام 2016 في حين تلقى 228 ألفا و520 مكالمة خلال الربع الاول فقط من العام الجاري تتضمن استفسارات وأسئلة حول علاقات العمل وما تفرضه الوزارة من اجراءات اصدار تصاريح العمل بالاضافة الى استفسارات حول حالة الطلب وما تضمنته القرارات الوزارية الجديدة من اجراءات إلى جانب أسئلة حول قانون العمل.

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