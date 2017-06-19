"الموارد البشرية" الإماراتية تحصل على جائزة أفضل تحليل لأنظمة علاقات المتعاملين

حصل مركز الاتصال التابع لوزارة الموارد البشرية والتوطين على جائزة "أفضل تحليل لأنظمة علاقات المتعاملين" ضمن جوائز أفضل مراكز الاتصال في الشرق الأوسط وذلك حسب تصنيف شركة "إنسايتس الشرق الاوسط" المعنية بمراقبة وتقييم أداء جودة مراكز الاتصال في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي.

جاء ذلك خلال حفل نظمته الشركة في دبي للاعلان عن الجهات الفائزة في فئات الجائزة التي تنافس عليها أكثر من 500 من مراكز الاتصال في المنطقة خضعت جميعها لتقييم لجنة مستقلة تضم عددا من الخبراء من المملكة المتحدة حيث يتم منح الجوائز وفقا لعدد من المعايير التي تشمل كفاءة عمليات مراكز الاتصال والاستراتيجيات الفاعلة التي تنتهجها وغيرها من المعايير.

وأكد أحمد آل ناصر مدير إدارة علاقات المتعاملين في وزارة الموارد البشرية والتوطين، وفق وكالة أنباء الإمارات، اهتمام الوزارة بتطوير سبل التواصل مع المتعاملين من خلال تطوير وتحديث مركز الاتصال بالاضافة إلى تعزيز نوعية وجودة وسرعة الخدمات المقدمة لهم من خلال المركز بما يتوافق مع المعايير والضوابط الدولية ذات الصلة وتطبيقا لمستهدفات حكومة دولة الامارات لاسعاد المتعاملين من خلال ضمان تقديم خدمات متميزة.