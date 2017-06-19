وزير إماراتي: عزلة قطر قد تستمر لسنوات

قال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية اليوم الاثنين إن العزلة التي تفرضها دول خليجية عربية على قطر "قد تستمر لسنوات" إذا لم تغير مسار سياساتها الداعمة للإسلاميين المتشددين.





وقال قرقاش متحدثا إلى مجموعة صغيرة من الصحفيين في باريس إن قائمة بشكاوى الدول العربية من قطر ستستكمل في غضون الأيام القليلة المقبلة ويتعين على الدوحة تجاوز مرحلة "الإنكار".