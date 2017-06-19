السعودية: التحقيق في فصل مواطنين وتعيين 60 فلبينياً بدلاً منهم بشركة للدولة

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية إنه لا يسمح بتوظيف الوافدين في المهن المقصورة على السعوديين في شركة تديرها الدولة.





وجاءت تصريحات خالد أبا الخيل رداً منه على مواطن استفسر عبر تويتر حول صحة قيام الشركة السعودية للخدمات الأرضية -التابعة للناقلة الوطنية الخطوط الجوية السعودية التي تديرها الدولة- بفصل عدد كبير من المواطنين السعوديين وتعيين 60 فلبينياً للعمل على الكونترات بنصف الراتب بدلاً منهم.