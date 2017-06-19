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سياسة واقتصاد

السعودية: التحقيق في فصل مواطنين وتعيين 60 فلبينياً بدلاً منهم بشركة للدولة

أريبيان بزنس
الاثنين، 19 يونيو 2017
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السعودية: التحقيق في فصل مواطنين وتعيين 60 فلبينياً بدلاً منهم بشركة للدولة

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية إنه لا يسمح بتوظيف الوافدين في المهن المقصورة على السعوديين في شركة تديرها الدولة.


وجاءت تصريحات خالد أبا الخيل رداً منه على مواطن استفسر عبر تويتر حول صحة قيام الشركة السعودية للخدمات الأرضية -التابعة للناقلة الوطنية الخطوط الجوية السعودية التي تديرها الدولة- بفصل عدد كبير من المواطنين السعوديين وتعيين 60 فلبينياً للعمل على الكونترات بنصف الراتب بدلاً منهم.

 

وقال "أبا الخيل" أيضاً إن وزارة العمل تتحقق من ذلك وستتخذ الإجراء النظامي.

 

وكانت الشركة السعودية للخدمات الأرضية بررت، الأسبوع الماضي، تعيينها 60 موظفاً فلبينياً للعمل في الكاونترات التابعة للشركة براتب شهري يصل إلى 6 آلاف ريال (1600 دولار) بضيق الوقت وزيادة عدد المعتمرين والحجاج هذا العام بنسبة 20 بالمئة.

 

ونقلت صحيفة "مكة" يوم الأربعاء الماضي عن مسؤول بالشركة السعودية للخدمات الأرضية قوله إن الموظفين المعينين من الجنسية الفلبينية وتمتد عقودهم لمدة سنتين، وإن الشركة احتاجت لتوظيفهم لخبرتهم في تشغيل أنظمة الشركات، فهم متدربون بشكل كاف ولديهم الخبرة في 4 أو 5 أنظمة تشغيل، وفي حال استقطاب الشباب السعوديين في هذا الوقت فلن تتمكن الشركة من تدريبهم بشكل كاف لضيق الوقت.

 

 

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