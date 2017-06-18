نمو تحويلات المصريين بالخارج 11% بعد تعويم الجنيه

قال البنك المركزي المصري اليوم الأحد إن تحويلات المصريين في الخارج زادت 11.1 بالمئة إلى 9.3 مليار دولار منذ نوفمبر/تشرين الثاني وحتى نهاية أبريل/نيسان، وذلك مقابل 8.3 مليار قبل عام.
ووفقاً لوكالة رويترز، فإن زيادة التحويلات تأتي بعد تحرير سعر الصرف في 3 من نوفمبر/تشرين الثاني، وما أعقبه من انخفاض حاد لقيمة الجنيه الأمر الذي قد يكون شجع المصريين على تحويل مزيد من الأموال عبر القنوات الرسمية.
وأضاف البنك، في بيان صحفي، أن تحويلات المصريين في الخارج تراجعت في أبريل/نيسان بنسبة طفيفة لتسجل 1.32 مليار دولار مقابل 1.36 مليار قبل سنة.المزيد من أخبار مصر
استشارات طبية مجانية يقدّمها أطباء سعوديون
وزارة العمل السعودية تخصص الرقم "19911" لإستقبال إتصالات عملائها | أريبيان بزنس
الرياض: قرار قصر العمل في المولات على السعوديين والسعوديات يوفر 35 ألف فرصة عمل | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
مليونيرة سعودية تبحث عن زوج: مالي وجمالي سبب تعاستي
المغربية نوال الصوفي تفوز بجائزة صانع الأمل العربي | مجتمع | أريبيان بزنس
استشارات طبية مجانية يقدّمها أطباء سعوديون