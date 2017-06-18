نمو تحويلات المصريين بالخارج 11% بعد تعويم الجنيه

قال البنك المركزي المصري اليوم الأحد إن تحويلات المصريين في الخارج زادت 11.1 بالمئة إلى 9.3 مليار دولار منذ نوفمبر/تشرين الثاني وحتى نهاية أبريل/نيسان، وذلك مقابل 8.3 مليار قبل عام.

ووفقاً لوكالة رويترز، فإن زيادة التحويلات تأتي بعد تحرير سعر الصرف في 3 من نوفمبر/تشرين الثاني، وما أعقبه من انخفاض حاد لقيمة الجنيه الأمر الذي قد يكون شجع المصريين على تحويل مزيد من الأموال عبر القنوات الرسمية.