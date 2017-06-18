0.8 تريليون دولار حجم الثروات الخاصة بالإمارات في السنوات الخمس المقبلة

توقع تقرير جديد صدر عن مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب "بي سي جي" ـ وهي شركة استشارات إدارية رائدة على مستوى العالم مختصة في مجال استراتيجيات الأعمال ـ اليوم أن يبلغ حجم الثروات الخاصة في دولة الإمارات نحو /0.8/ تريليون دولار في السنوات الخمس المقبلة.

إضافة إلى توقعات بازدياد الثروة التي تملكها العائلات الإماراتية فائقة الثراء بنسبة /9.4/ في المائة خلال في نفس الفترة.

كما توقع التقرير، وفق وكالة أنباء الإمارات، أن تشهد الثروات الخاصة الإماراتية معدلات النمو الأقوى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الخمس المقبلة مع معدل نمو سنوي مركب يصل إلى /7.4/ في المائة.