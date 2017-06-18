Arabian business
سياسة واقتصاد

"القيمة المضافة" توفر 30 ألف فرصة عمل جديدة بالإمارات

أريبيان بزنس
الأحد، 18 يونيو 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
"القيمة المضافة" توفر 30 ألف فرصة عمل جديدة بالإمارات

تستعد السوق المحلية في غضون ستة أشهر لتطبيق ضريبة «القيمة المضافة» وتوقع الخبراء أن تسهم في خلق 30 ألف فرصة عمل في تخصصات «التحليل المالي» و«المحاسبة العامة» و«المحاسبة الإدارية» و«التدقيق القانوني والتقييم المالي» وسيعزز من إيرادات الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية في الإمارات.

وقال ماهيش شاهدابوري الرئيس التنفيذي ل«تاسك أوتسورسينج»، وفقا لصحيفة الخليج: «درست حكومة الإمارات في البداية الأثر الاجتماعي والاقتصادي لهذه الضريبة في الشركات، فضلاً عن تأثيرها في القدرة التنافسية للدولة، وهي تسخر قوة المستهلك الشرائية ومن شأنها أن تعزز إيرادات الحكومة وتمكن الاقتصاد وتخلق مستقبلا أفضل، وستصبح القيمة المضافة حقيقة واقعة اعتباراً من يناير 2018».

وأضاف: «سيتعين على جميع القطاعات الاقتصادية تقريباً أن تؤدي وظائف إضافية لتنفيذ الضريبة، مما يؤدي إلى تكاليف إضافية وخلق وظائف جديدة، وقد لا تتأثر الشركات الكبيرة والشركات المتعددة الجنسيات إلى حد كبير بهذا الأمر، حيث يمكنها الاستفادة من مواردها وخبرتها القائمة من وجودها في الأسواق الناضجة لضريبة القيمة المضافة، غير أن الشركات الصغيرة والتكتلات الإقليمية ستكون في وسط عدة تعقيدات.

وتابع: «من أجل المضي قدماً نحو التعايش مع «القيمة المضافة» ستضطر هذه الشركات إلى إعداد حسابات وبرامج ضريبية متخصصة بالقيمة المضافة للحفاظ على السجلات المحاسبية، وسوف تحتاج الشركات أيضاً إلى موارد بشرية إضافية لاعتماد الحسابات الضريبية للمبيعات والمشتريات، موضحا أن «تخطيط الموارد» و«تكنولوجيا المعلومات» يعززان الطلب على الوظائف.

المزيد من أخبار الإمارات

المزيد عن هذا الخبر

الإمارات: تقديم إقرار ضريبي بالقيمة المضافة كل 3 أشهر من قبل المكلفين

دول الخليج تعفي النفط والغاز من ضريبة القيمة المضافة وتترك الحرية لكل دولة في 4 قطاعات

ضريبة القيمة المضافة تفرض تحديات عدة على شركات الخليج

إقبال كبير في الخليج على مؤهلات محاسبة الضرائب استعدادا لضريبة القيمة المضافة

تعليقات

المزيد في سياسة واقتصاد

جديد ترامب.. مكتبة تويتر الرئاسية

نمو الاقتصاد المصري 3.8% في 9 أشهر

سيارة دبلوماسي سعودي تتسبب بمصرع ألماني

صندوق النقد: مصر ستلغي قيود الإيداع الدولاري خلال أشهر

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

ماليزيا: سياحة تحتاج إنقاذ

تاتا للاتصالات: في قلب الحدث!

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »