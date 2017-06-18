قالت وزارة التخطيط المصرية أمس الجمعة إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما بنسبة 3.8 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية 2016-2017 التي تنتهي في يوم 30 يونيو/حزيران.

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وبحسب وكالة رويترز، فإن الاقتصاد المصري نما بنسبة 4.2 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الماضية.

وتوقعت وزارة التخطيط، في بيان، يوم أمس الجمعة، وصول معدل النمو في الربع الأخير من السنة المالية الحالية إلى 4.5 بالمئة دون تغيير عن مستواه في الفترة المقابلة من السنة الماضية.

وقالت "يبلغ معدل النمو الاقتصادي المتوقع لعام 2016-2017 نحو 4 بالمئة، الأمر الذي يعني استهداف تحقيق معدل نمو اقتصادي في حدود 4.5 بالمئة خلال الربع الرابع من ذات العام للتمكن من تحقيق معدل النمو المتوقع".

وأضافت الوزارة، في البيان، أن نسبة العجز الكلي بلغت 8.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2016-2017 مقارنة مع 9.2 بالمئة في الفترة المقابلة قبل عام.

ويكافح الاقتصاد المصري منذ انتفاضة 2011 التي أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح. وتأمل الحكومة أن يؤدي برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، يتضمن حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، إلى وضع البلاد على المسار الصحيح.