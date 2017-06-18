نقلت صحيفة البورصة المصرية عن كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر اليوم الأحد قوله إن البنك المركزي المصري سيلغي الحد الأقصى للإيداع الدولاري النقدي خلال الأشهر المقبلة.

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وذكرت وكالة رويترز، أن البنك المركزي قرر، يوم الأربعاء الماضي، إلغاء سقف 100 ألف دولار الذي كان مفروضاً على تحويل النقد الأجنبي إلى الخارج في إطار تنفيذ بنود اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على 12 مليار دولار على 3 سنوات.

وقال "جارفيس" للصحيفة "إن سياسة البنك المركزي تشمل أيضاً إزالة أي قيود متبقية بما في ذلك الحد الأقصى للإيداع الدولاري النقدي، ونحن نفهم أن هذا سيتم تنفيذه في الأشهر المقبلة".

وفرض البنك المركزي في فبراير/شباط 2015 حداً أقصى للإيداع النقدي بالدولار في البنوك عند 10 آلاف دولار يومياً للأفراد والشركات وبإجمالي 50 ألف دولار شهرياً، وذلك في إطار إجراءات لمكافحة غسل الأموال والسوق السوداء.

وعاد البنك المركزي في يناير/كانون 2016، ورفع الحد الأقصى للإيداع بالنسبة للشركات إلى 250 ألف دولار شهرياً. وفي فبراير/شباط 2016، رفع المركزي الحد الأقصى للشركات العاملة في مجال التصدير ولها احتياجات استيرادية إلى مليون دولار شهرياً.