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سياسة واقتصاد

مصر: الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار في 10 أيام

أريبيان بزنس
الأحد، 18 يونيو 2017
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مصر: الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار في 10 أيام

قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار المصرية لوكالة رويترز أمس السبت إنها ستنتهي من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد في غضون عشرة أيام وتحيلها لرئيس الوزراء للموافقة عليها.

 

وبحسب الوكالة، فإن "نصر" أضافت أن "شكلت لجنة وزارية سأقوم برئاستها مع كل الوزراء المختصين والأطراف المعنية ومنهم ممثلون للقطاع الخاص وبرلمانيون. اللجنة تضع اللمسات الأخيرة على المسودة لعرضها على رئيس الوزراء".

 

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الأول من يونيو/حزيران، على قانون الاستثمار الذي طال انتظاره والذي يهدف إلى تيسير الاستثمار وخلق حوافز لجذب المستثمرين بعد سنوات من القلاقل، ولكن المستثمرين ينتظرون معرفة تفاصيل أكثر قبل أن يبدأوا في العودة.

 

ومن المتوقع، أن يعزز القانون الجديد الاستثمار الذي تحتاجه مصر بشدة من خلال تقليص الروتين الحكومي لاسيما بالنسبة لبدء مشروعات وتوفير حوافز أكبر للمستثمرين الذين يتطلعون للاستثمار في مصر.

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