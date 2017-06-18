مصر: الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار في 10 أيام

قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار المصرية لوكالة رويترز أمس السبت إنها ستنتهي من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد في غضون عشرة أيام وتحيلها لرئيس الوزراء للموافقة عليها.

وبحسب الوكالة، فإن "نصر" أضافت أن "شكلت لجنة وزارية سأقوم برئاستها مع كل الوزراء المختصين والأطراف المعنية ومنهم ممثلون للقطاع الخاص وبرلمانيون. اللجنة تضع اللمسات الأخيرة على المسودة لعرضها على رئيس الوزراء".