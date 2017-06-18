مصر: الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار في 10 أيام

قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار المصرية لوكالة رويترز أمس السبت إنها ستنتهي من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد في غضون عشرة أيام وتحيلها لرئيس الوزراء للموافقة عليها.
وبحسب الوكالة، فإن "نصر" أضافت أن "شكلت لجنة وزارية سأقوم برئاستها مع كل الوزراء المختصين والأطراف المعنية ومنهم ممثلون للقطاع الخاص وبرلمانيون. اللجنة تضع اللمسات الأخيرة على المسودة لعرضها على رئيس الوزراء".
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الأول من يونيو/حزيران، على قانون الاستثمار الذي طال انتظاره والذي يهدف إلى تيسير الاستثمار وخلق حوافز لجذب المستثمرين بعد سنوات من القلاقل، ولكن المستثمرين ينتظرون معرفة تفاصيل أكثر قبل أن يبدأوا في العودة.
ومن المتوقع، أن يعزز القانون الجديد الاستثمار الذي تحتاجه مصر بشدة من خلال تقليص الروتين الحكومي لاسيما بالنسبة لبدء مشروعات وتوفير حوافز أكبر للمستثمرين الذين يتطلعون للاستثمار في مصر.المزيد من أخبار مصر
استشارات طبية مجانية يقدّمها أطباء سعوديون
وزارة العمل السعودية تخصص الرقم "19911" لإستقبال إتصالات عملائها | أريبيان بزنس
الرياض: قرار قصر العمل في المولات على السعوديين والسعوديات يوفر 35 ألف فرصة عمل | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
مليونيرة سعودية تبحث عن زوج: مالي وجمالي سبب تعاستي
المغربية نوال الصوفي تفوز بجائزة صانع الأمل العربي | مجتمع | أريبيان بزنس
استشارات طبية مجانية يقدّمها أطباء سعوديون