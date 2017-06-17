اعتذرت نيجيريا للمملكة العربية السعودية بعد بيع أكثر من 200 طن من التمر أهدتها إياها في رمضان الجاري فباعتها الدولة الإفريقية في السوق المحلي.

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وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أمس الجمعة، إن التمر كان هدية سعودية لمن فروا من ديارهم بسبب جماعة بوكو حرام الإسلامية المتشددة.

وقالت وزارة الخارجية النيجيرية إنه يتم التحقيق في الأمر. ولكن لم تتم أي اعتقالات.

وأضافت الوزارة إن مفوضية نيجيريا للاجئين والمهاجرين والمهجرين إنها وضعت قائمة بالمناطق التي يجب توزيع التمور فيها، بما فيها مخيمات اللاجئين وبعض المساجد الكبيرة.

وتم العثور على التمور معروضة للبيع في أسواق ولاية بورنو، التي كانت أكثر المناطق تضرراً من هجمات بوكو حرام.

وبعد ثمانية أعوام من الاضطرابات، يحتاج 8.5 مليون شخص لمعونات عاجلة في شمال غربي نيجيريا، حسبما قال مسؤولون.

وتعد السعودية ثاني أكبر منتج للتمور في العالم وتستحوذ على 15 بالمئة من الإنتاج العالمي، في حين تحتل مصر المركز الأول في إنتاج التمر بنسبة 18 بالمئة، وتأتي إيران في المركز الثالث بنسبة 14 بالمئة، فيما تحتل الإمارات المركز الرابع بنسبة 14 بالمئة، تليها الجزائر في المركز الخامس بنسبة 9 بالمئة ثم العراق في المركز السادس بنسبة 8 بالمئة من إنتاج التمور العالمي.