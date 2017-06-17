Arabian business
سياسة واقتصاد

السعودية تلزم منشأة بصرف أجور متأخرة لـ500 عامل

أريبيان بزنس
السبت، 17 يونيو 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
السعودية تلزم منشأة بصرف أجور متأخرة لـ500 عامل

ألزم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية بمنطقة عسير -جنوب المملكة- إحدى المنشآت العاملة بالمنطقة بصرف أجور متأخرة لنحو 500 عامل وذلك بعد أن وقفت فرق التفتيش الميدانية بالتعاون مع الوفد الأمني على مخالفة المنشأة وسجلت عدداً من المخالفات الأخرى.

 

ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية عن حسين المري مدير عام فرع الوزارة بمنطقة عسير "إن فرع الوزارة تلقى بلاغاً يفيد بوجود شكوى على إحدى المنشآت، امتنع العاملون فيها عن العمل بسبب تأخر صرف الأجور الشهرية لمدة ثلاثة أشهر، وتم على أثره تحرك فرق التفتيش إلى موقع المخالفة والتقوا بممثلين عن العمالة ومسؤول من الشركة، وعقدوا اجتماعاً مع الطرفين للنظر في الموضوع، وعليه تم إلزام مسؤولي الشركة بسداد أجور العمالة المتأخرة، وعادت العمالة بعدها لاستئناف العمل".

 

وأضاف "المري" أن الوزارة حذرت في عدة مناسبات منشآت القطاع الخاص من تأخير أجور العاملين، موضحاً أن ذلك يتعارض مع نظام العمل، ويعد مخالفة صريحة توجب المحاسبة طبقًا لما تنص عليه الأنظمة.

 

وعلى عادة الصحف السعودية، لم تذكر "الوطن" اسم المنشأة المخالفة. 

المزيد من أخبار السعودية

المزيد عن هذا الخبر

وزارة العمل السعودية تلزم مجموعة بن لادن بصرف رواتب متأخرة للمئات

وزارتي العمل والمالية تشكلان لجنة مشتركة لتسوية وصرف أجور عمالة سعودي أوجيه المتأخرة

العاهل السعودي يوجه بإنهاء أزمة تأخر رواتب العمالة الوافدة وصرف المرتبات بشكل مباشر

وزارة العمل السعودية: إيقاف خدمات المنشآت المتأخرة في صرف الأجور لم يفاقم من معاناة عامليها

تعليقات

المزيد في سياسة واقتصاد

حاكم الشارقة يصدر مرسوما أميريا بشأن إنشاء مستشفى الشارقة للخيول

نمو تحويلات المصريين بالخارج 11% بعد تعويم الجنيه

0.8 تريليون دولار حجم الثروات الخاصة بالإمارات في السنوات الخمس المقبلة

"القيمة المضافة" توفر 30 ألف فرصة عمل جديدة بالإمارات

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

نمو الاقتصاد المصري 3.8% في 9 أشهر

سيارة دبلوماسي سعودي تتسبب بمصرع ألماني

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »