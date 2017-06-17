السعودية تلزم منشأة بصرف أجور متأخرة لـ500 عامل

ألزم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية بمنطقة عسير -جنوب المملكة- إحدى المنشآت العاملة بالمنطقة بصرف أجور متأخرة لنحو 500 عامل وذلك بعد أن وقفت فرق التفتيش الميدانية بالتعاون مع الوفد الأمني على مخالفة المنشأة وسجلت عدداً من المخالفات الأخرى.
ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية عن حسين المري مدير عام فرع الوزارة بمنطقة عسير "إن فرع الوزارة تلقى بلاغاً يفيد بوجود شكوى على إحدى المنشآت، امتنع العاملون فيها عن العمل بسبب تأخر صرف الأجور الشهرية لمدة ثلاثة أشهر، وتم على أثره تحرك فرق التفتيش إلى موقع المخالفة والتقوا بممثلين عن العمالة ومسؤول من الشركة، وعقدوا اجتماعاً مع الطرفين للنظر في الموضوع، وعليه تم إلزام مسؤولي الشركة بسداد أجور العمالة المتأخرة، وعادت العمالة بعدها لاستئناف العمل".
وأضاف "المري" أن الوزارة حذرت في عدة مناسبات منشآت القطاع الخاص من تأخير أجور العاملين، موضحاً أن ذلك يتعارض مع نظام العمل، ويعد مخالفة صريحة توجب المحاسبة طبقًا لما تنص عليه الأنظمة.
وعلى عادة الصحف السعودية، لم تذكر "الوطن" اسم المنشأة المخالفة.المزيد من أخبار السعودية
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