السعودية تمنع تركيا من إقامة قواعد عسكرية على أراضيها

قال مصدر مسؤول إن المملكة العربية السعودية لا يمكن أن تسمح لتركيا بإقامة قواعد عسكرية على أراضيها.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المصدر -دون ذكر اسمه- أن المملكة ليست في حاجة إلى ذلك وأن قواتها المسلحة وقدراتها العسكرية في أفضل مستوى، ولها مشاركات كبيرة في الخارج، بما في ذلك قاعدة أنجيرليك في تركيا لمكافحة الإرهاب وحماية الأمن والاستقرار في المنطقة.

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