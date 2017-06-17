Arabian business
سياسة واقتصاد

للشهر السابع.. السعودية ترفع حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية

أريبيان بزنس
السبت، 17 يونيو 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
للشهر السابع.. السعودية ترفع حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية

(أريبيان بزنس/ وكالات) - ارتفعت حيازة السعودية -أكبر اقتصاد عربي- من سندات الخزانة الأمريكية إلى 126.8 مليار دولار بنهاية أبريل/نيسان 2017 بزيادة قدرها حوالي 2.3 مليار دولار مقارنة بشهر مارس/آذار 2017.


وبذلك تواصل السعودية -أكبر مصدر للنفط الخام في العالم- رفع حجم حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية للشهر السابع على التوالي وذلك بحسب البيانات التي تصدرها وزارة الخزانة في الولايات المتحدة، وتحتل بذلك المرتبة الـ11 من بين كبار حاملي السندات الأمريكية.

 

وخفضت اليابان -أكبر حامل للسندات الأمريكية في العالم- حصتها من السندات بمقدار 12.4 مليار دولار، إلى 1.11 تريليون دولار في أبريل/نيسان. في حين ارتفعت حيازة الصين من سندات الخزانة الأمريكية في أبريل/نيسان للشهر الثالث على التوالي، ووصلت إلى 1.09 تريليون دولار.

 

أما روسيا، فقد ارتفعت حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية في أبريل/نيسان الماضي للشهر الرابع على التوالي، ووصلت إلى 104.9 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها خلال فترة عام.

 

وما تعلنه الخزانة الأمريكية في بياناتها الشهرية، هو الاستثمارات السعودية في أذون وسندات الخزانة فقط، ولا تشمل الاستثمارات السعودية الأخرى في الولايات المتحدة -صاحبة أكبر اقتصاد في العالم- سواء كانت حكومية أو خاصة.

 

 

المزيد من أخبار السعودية

المزيد عن هذا الخبر

للشهر السادس.. السعودية ترفع حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية

للشهر الخامس.. السعودية ترفع حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية

للشهر الرابع.. السعودية ترفع حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية

السعودية ترفع حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية للشهر الثالث

تعليقات

المزيد في سياسة واقتصاد

حاكم الشارقة يصدر مرسوما أميريا بشأن إنشاء مستشفى الشارقة للخيول

نمو تحويلات المصريين بالخارج 11% بعد تعويم الجنيه

0.8 تريليون دولار حجم الثروات الخاصة بالإمارات في السنوات الخمس المقبلة

"القيمة المضافة" توفر 30 ألف فرصة عمل جديدة بالإمارات

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

نمو الاقتصاد المصري 3.8% في 9 أشهر

سيارة دبلوماسي سعودي تتسبب بمصرع ألماني

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »