للشهر السابع.. السعودية ترفع حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية

(أريبيان بزنس/ وكالات) - ارتفعت حيازة السعودية -أكبر اقتصاد عربي- من سندات الخزانة الأمريكية إلى 126.8 مليار دولار بنهاية أبريل/نيسان 2017 بزيادة قدرها حوالي 2.3 مليار دولار مقارنة بشهر مارس/آذار 2017.

وبذلك تواصل السعودية -أكبر مصدر للنفط الخام في العالم- رفع حجم حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية للشهر السابع على التوالي وذلك بحسب البيانات التي تصدرها وزارة الخزانة في الولايات المتحدة، وتحتل بذلك المرتبة الـ11 من بين كبار حاملي السندات الأمريكية.

وخفضت اليابان -أكبر حامل للسندات الأمريكية في العالم- حصتها من السندات بمقدار 12.4 مليار دولار، إلى 1.11 تريليون دولار في أبريل/نيسان. في حين ارتفعت حيازة الصين من سندات الخزانة الأمريكية في أبريل/نيسان للشهر الثالث على التوالي، ووصلت إلى 1.09 تريليون دولار.

أما روسيا، فقد ارتفعت حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية في أبريل/نيسان الماضي للشهر الرابع على التوالي، ووصلت إلى 104.9 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها خلال فترة عام.

وما تعلنه الخزانة الأمريكية في بياناتها الشهرية، هو الاستثمارات السعودية في أذون وسندات الخزانة فقط، ولا تشمل الاستثمارات السعودية الأخرى في الولايات المتحدة -صاحبة أكبر اقتصاد في العالم- سواء كانت حكومية أو خاصة.