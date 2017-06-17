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سياسة واقتصاد

العاهل السعودي يصدر #أوامر_ملكية جديدة

أريبيان بزنس
السبت، 17 يونيو 2017
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العاهل السعودي يصدر #أوامر_ملكية جديدة

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم السبت #أوامر_ملكية جديدة كان أبرزها تعديل اسم هيئة التحقيق والادعاء العام إلى النيابة العامة ويسمى رئيسها النائب العام وترتبط مباشرة بالملك وتتمتع بالاستقلال التام وتعيين الشيخ سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب نائباً عاماً بمرتبة وزير.

 

وتضمنت الأوامر الملكية إنهاء خدمات الفريق عثمان بن ناصر المحرج مدير الأمن العام بإحالته إلى التقاعد وترقية اللواء سعود بن عبدالعزيز هلال إلى رتبة فريق وتعيينه مديراً للأمن العام.

 

وكان الفريق سعود بن عبدالعزيز هلال يشغل قبل ذلك منصب مدير شرطة منطقة الرياض.

 

ونصت الأوامر الملكية على تعيين أربعة مستشارين بالديوان الملكي بينهم اثنان من أسرة آل الشيخ. وشملت أيضاً تعيين رئيس جديد للهيئة العامة للطيران المدني ومحافظ للهيئة العامة للزكاة والدخل.

 

وينشر أريبيان بزنس جميع #الأوامر_الملكية بحسب وكالة الأنباء السعودية:

 

- تعديل اسم هيئة التحقيق والادعاء العام إلى النيابة العامة، وتسمية رئيسها "النائب العام".

 

- إعفاء الشيخ محمد العريني رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام من منصبه.

 

- تعيين الشيخ سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب نائباً عاما بمرتبة وزير.

 

- إنهاء خدمة الفريق عثمان المحرج مدير الأمن العام وإحالته إلى التقاعد، وترقية اللواء سعود بن عبدالعزيز هلال إلى رتبة فريق وتعيينه مديراً للأمن العام.

 

- إحالة الفريق أول فيصل بن عبدالعزيز بن لبده من الحرس الوطني إلى التقاعد وتعيينه مستشاراً في الديوان الملكي برتبة فريق أول.

 

- تعيين عبدالحكيم التميمي رئيساً للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير.

 

- تعيين سهيل أبانمي محافظاً للهيئة العامة للزكاة والدخل بالمرتبة الممتازة.

 

- تعيين عقلا بن علي العقلا نائباً لرئيس الديوان الملكي بمرتبة وزير.

 

- تعيين الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد مديراً لجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج.

 

- تعيين تميم بن عبدالعزيز السالم مساعداً للسكرتير الخاص لخادم الحرمين بمرتبة وزير.

 

- تعيين الدكتور فهد بن عبدالله المبارك مستشاراً في الديوان الملكي بمرتبة وزير.

 

- تعيين الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

 

- تعيين مساعد بن ناصر البراك مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

 

- تعيين تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

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