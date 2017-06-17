العاهل السعودي يصدر #أوامر_ملكية جديدة

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم السبت #أوامر_ملكية جديدة كان أبرزها تعديل اسم هيئة التحقيق والادعاء العام إلى النيابة العامة ويسمى رئيسها النائب العام وترتبط مباشرة بالملك وتتمتع بالاستقلال التام وتعيين الشيخ سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب نائباً عاماً بمرتبة وزير.

وتضمنت الأوامر الملكية إنهاء خدمات الفريق عثمان بن ناصر المحرج مدير الأمن العام بإحالته إلى التقاعد وترقية اللواء سعود بن عبدالعزيز هلال إلى رتبة فريق وتعيينه مديراً للأمن العام.