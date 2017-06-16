الإسكان السعودية توقع مع 6 شركات تطوير عقاري لتنفيذ آلاف الوحدات السكنية

(أريبيان بزنس/ وكالات) - وقعت وزارة الإسكان السعودية اتفاقيات مع 6 شركات تطوير عقاري لتنفيذ آلاف الوحدات السكنية في مختلف مناطق المملكة التي تعاني من أزمة إسكان.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس) فإن الشركات شملت كلاً من شركة "علي شار العقارية المحدودة" وشركة "أبراج ذهب" وشركة "دواوين الجزيرة" وشركة "سلمان بن سعيدان" وشركة "سليمان بن صالح المهيلب" وشركة "عبدالرحمن الراشد".

وجاء ذلك بحضور وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل عقب المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة، أمس الخميس، للإعلان عن دفعة التخصيص الخامسة من برنامج "سكني".

وقالت الوزارة إن توقيع عقود الشراكة ستسهم في تطوير وخدمة المنتجات السكنية والتمويلية واحتياج المواطن.

وذكرت شركة "دواوين الجزيرة" عن مشروعها مع وزارة الإسكان إن المشروع يقع في مدينة الرياض، وهو عبارة عن 3 فئات سكنية بعدد 4500 وحدة سكنية متفاوتة المساحات.

وأضافت أن أسعار الوحدات تبدأ من 490 ألف ريال لتاون هاوس ومن 630 ألف ريال لدبلكسات ومن 820 ألف ريال للفلل.

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت، أمس الخميس، عن الدفعة الخامسة من المنتجات السكنية والتمويلية والتي بلغت 27.339 ألف منتج ضمن برنامج "سكني" الذي يستهدف تخصيص وتسليم 280 ألف منتج سكني وتمويلي في جميع مناطق المملكة خلال العام 2017.

وفي يوم 15 مايو/أيار الماضي، أعلنت الوزارة عن الدفعة الرابعة من المنتجات السكنية لحملة "سكني" للعام 2017، وبلغ مجموع المنتجات السكنية التي شملتها الدفعة الرابعة 20585 منتجاً سكنياً. ويوم 15 أبريل/نيسان الماضي، أعلنت الوزارة عن إطلاق الدفعة الثالثة من برنامج "سكني". وأعلنت الوزارة في مارس/آذار الماضي عن الدفعة الثانية. وفي فبراير/شباط الماضي، أعلنت الوزارة عن الدفعة الأولى.