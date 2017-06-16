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سياسة واقتصاد

السعودية تعلن عن 27 ألف منتج سكني وتمويلي

أريبيان بزنس
الجمعة، 16 يونيو 2017
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السعودية تعلن عن 27 ألف منتج سكني وتمويلي

أعلنت وزارة الإسكان السعودية يوم أمس الخميس عن الدفعة الخامسة من المنتجات السكنية والتمويلية والتي بلغت 27.339 ألف منتج ضمن برنامج "سكني" الذي يستهدف تخصيص وتسليم 280 ألف منتج سكني وتمويلي في جميع مناطق المملكة خلال العام 2017.

 

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس)، فإن المنتجات السكنية لشهر يونيو/حزيران ارتفعت بنسبة 32 بالمئة عن منتجات الدفعة الرابعة، في حين بلغ إجمالي المنتجات التي تم إطلاقها حتى الآن 100.299 منتجاً سكنياً وتمويلياً خلال 5 دفعات.

 

وقال الأمير سعود بن طلال بن بدر بن عبدالعزيز آل سعود المستشار والمشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع، خلال مؤتمر صحفي أمس الخميس، إن نسبة القبول للمنتجات السكنية تزداد في كل دفعة، وأن الوزارة قدّمت خلال الدفعات الماضية نحو 13 ألف وحدة سكنية جاهزة للتسليم من نوع "فيلا" ضمن مشاريع الوزارة الموزّعة على جميع مناطق المملكة.

 

وأضاف الأمير سعود أن عدد من المواطنين المستحقين الذين أبدوا موافقتهم عليها استلموا وحداتهم وعدد آخر يستكملون الإجراءات المطلوبة، فيما يتم تسليم الأراضي بدون مقابل مالي مع جاهزيتها للبناء نظراً لتكامل بنيتها التحتية من شبكات مياه وكهرباء وغيرها.

 

وقال المشرف العام على برنامج الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة الإسكان أحمد مندورة إن جميع الوحدات السكنية التي تقدّمها الوزارة ابتداء من الدفعة الحالية ستكون بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلاً بالمطوّرين العقاريين.

 

كما قال المشرف العام على صندوق التنمية العقارية أيهم بن محمد اليوسف إن البنوك والمؤسسات التمويلية التي تم التوقيع معها مسبقاً تعمل على استقبال المزيد من المواطنين ممن هم على قوائم الانتظار لدى الصندوق تمهيداً لحصولهم على التمويل المدعوم بما يتناسب مع قدراتهم المالية.

 

وكانت وزارة الإسكان السعودية أعلنت يوم 15 مايو/أيار الماضي عن الدفعة الرابعة ضمن حملة "سكني"، وفي يوم 15 أبريل/نيسان الماضي أعلنت الوزارة عن إطلاق الدفعة الثالثة. وأعلنت الوزارة في مارس/آذار الماضي عن الدفعة الثانية التي شملت 7700 قرض تمويلي آخر. وفي فبراير/شباط الماضي، أعلنت الوزارة عن الدفعة الأولى التي تضمنت 7700 قرض تمويلي.

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