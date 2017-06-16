السعودية تعلن عن 27 ألف منتج سكني وتمويلي

أعلنت وزارة الإسكان السعودية يوم أمس الخميس عن الدفعة الخامسة من المنتجات السكنية والتمويلية والتي بلغت 27.339 ألف منتج ضمن برنامج "سكني" الذي يستهدف تخصيص وتسليم 280 ألف منتج سكني وتمويلي في جميع مناطق المملكة خلال العام 2017.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس)، فإن المنتجات السكنية لشهر يونيو/حزيران ارتفعت بنسبة 32 بالمئة عن منتجات الدفعة الرابعة، في حين بلغ إجمالي المنتجات التي تم إطلاقها حتى الآن 100.299 منتجاً سكنياً وتمويلياً خلال 5 دفعات.