السعودية: 2800 عاملة منزلية إثيوبية تصل المملكة براتب 800 ريال

(أريبيان بزنس/ وكالات) - قالت صحيفة سعودية أمس الخميس إن الجهات المختصة بإثيوبيا أنهت إجراءات إرسال 2800 عاملة منزلية للمملكة التي تعتمد أسرها بشكل كبير على العاملات المنزليات وأغلبهم آسيويات وإفريقيات وتعاني من أزمة استقدامهن منذ سنوات.
ونقلت صحيفة "المدينة" اليومية عن مصدر مسؤول بالقنصلية الأثيوبية العامة بجدة إن مكاتب إرسال العاملات الأثيوبية والتي تقدر بنحو 150 مكتباً حتى الآن، أبدت جاهزيتها لإرسال العاملات المنزليات، وفي انتظار انتهاء الإجراءات والتنظيمات بالمملكة، متوقعاً انتهاء تلك الإجراءات وبدء الاستقدام خلال الشهرين المقبلين.
وأوضح المصدر أن تكلفة استقدام العاملة المنزلية ستتراوح مابين الـ 7 -8 آلاف ريال بينما يبلغ راتبها الشهري 800 ريال، موضحاً أن طريقة الاستقدام ستكون بنظام "الإيجار المنتهي بنقل الكفالة" أي أنه يتم الاستقدام باسم الشركات والمكاتب المرخصة من الجهات السعودية، وتقوم تلك المكاتب بتأجيرها للأفراد لمدة ثلاثة أشهر ومن ثم تنقل الكفالة على صاحب العمل حسب الاتفاق.
وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية وقعت مع نظيرتها الأثيوبية مؤخراً اتفاقية ثنائية لاستقدام العمالة المنزلية الأثيوبية وتضمنت بنود الاتفاقية على اعتماد عقد العمل الموحد للعمالة المنزلية، وضمان استقدام العمالة المنزلية من خلال وكالات الاستقدام، وشركات ومكاتب التوظيف والاستقدام المرخصة من قبل أثيوبيا، والعمل على ضبط تكاليف التوظيف والاستقدام في كلا البلدين.
وتعاني السعودية من أزمة عمالة منزلية في السنوات الأخيرة، وخاصة بعد قرار الحكومة الإندونيسية منع تصدير عمالتها لنحو 21 دولة من بينها السعودية وبعض دول الخليج واستدعاء العمالة الموجودة هناك فعلاًالمزيد من أخبار السعودية
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