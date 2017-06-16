السعودية: 2800 عاملة منزلية إثيوبية تصل المملكة براتب 800 ريال

(أريبيان بزنس/ وكالات) - قالت صحيفة سعودية أمس الخميس إن الجهات المختصة بإثيوبيا أنهت إجراءات إرسال 2800 عاملة منزلية للمملكة التي تعتمد أسرها بشكل كبير على العاملات المنزليات وأغلبهم آسيويات وإفريقيات وتعاني من أزمة استقدامهن منذ سنوات.

ونقلت صحيفة "المدينة" اليومية عن مصدر مسؤول بالقنصلية الأثيوبية العامة بجدة إن مكاتب إرسال العاملات الأثيوبية والتي تقدر بنحو 150 مكتباً حتى الآن، أبدت جاهزيتها لإرسال العاملات المنزليات، وفي انتظار انتهاء الإجراءات والتنظيمات بالمملكة، متوقعاً انتهاء تلك الإجراءات وبدء الاستقدام خلال الشهرين المقبلين.