جواز السفر الإماراتي الأول عربيا و الـ 22 عالميا من حيث القوة خلال 2017

حقق جواز السفر الإماراتي مجددا قفزة نوعية خلال العام 2017 ليحل في المرتبة الأولى عربيا والمرتية الـ 22 عالميا بعد أن كان في المرتبة الـ26 على مستوى العالم من حيث القوة حسب التصنيف العالمي لعام 2017.

كانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي قد أطلقت مؤخرا مبادرة قوة جواز السفر الإماراتي بهدف وضع الجواز ضمن قائمة أقوى خمسة جوازات سفر في العالم بحلول عام 2021 بناء على توجيهات سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، يعكس هذا الإنجاز الكبير مدى نجاح الدبلوماسية الإماراتية خلال الفترة الماضية في تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الداعية إلى الانفتاح على جميع دول العالم.