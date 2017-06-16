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سياسة واقتصاد

جواز السفر الإماراتي الأول عربيا و الـ 22 عالميا من حيث القوة خلال 2017

أريبيان بزنس
الجمعة، 16 يونيو 2017
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جواز السفر الإماراتي الأول عربيا و الـ 22 عالميا من حيث القوة خلال 2017

حقق جواز السفر الإماراتي مجددا قفزة نوعية خلال العام 2017 ليحل في المرتبة الأولى عربيا والمرتية الـ 22 عالميا بعد أن كان في المرتبة الـ26 على مستوى العالم من حيث القوة حسب التصنيف العالمي لعام 2017.

كانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي قد أطلقت مؤخرا مبادرة قوة جواز السفر الإماراتي بهدف وضع الجواز ضمن قائمة أقوى خمسة جوازات سفر في العالم بحلول عام 2021 بناء على توجيهات سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، يعكس هذا الإنجاز الكبير مدى نجاح الدبلوماسية الإماراتية خلال الفترة الماضية في تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الداعية إلى الانفتاح على جميع دول العالم.

و يأتي هذا النجاح نتاجا لجهود الدبلوماسية الإماراتية في إقامة علاقات وشراكات استراتيجية سياسية واقتصادية وتجارية وثقافية وعلمية وتربوية وصحية ما يسهم في تعزيز مكانة الدولة في المجتمع الدولي.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن رؤية دولة الإمارات 2021 التي تهدف لأن تكون الدولة ضمن أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد حفزت الوزارة على السعي نحو تعزيز مكانة الإمارات في الساحة الدولية فارتأت أن تطلق مبادرة قوة الجواز الإماراتي لتمكن المواطن من دخول دول العالم دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة ما يزيد من سعادته.

وكثفت وزارة الخارجية والتعاون الدولي تحركها الدبلوماسي النشط نحو تحقيق المزيد من الانفتاح على العالم من خلال تبادل الزيارات والاتصالات على أعلى المستويات وانتظام عقد اجتماعات اللجان المشتركة إلى جانب التحرك الدبلوماسي المميز المتمثل في الانفتاح وتعزيز العلاقات مع دول أميركا اللاتينية والمحيط الهادي ودول القارة الأفريقية فضلا عن الحضور الإيجابي القوي للدولة في جميع المحافل الإقليمية والدولية.

و أشارت إلى أن استراتيجية الحكومة تهدف إلى تقديم خدمات متميزة لمواطني الدولة ومنها الإعفاء من تأشيرات الدخول لدول العالم إذ يعد الأخير هدفا استراتيجيا للدولة مؤكدة أن الدبلوماسية الإماراتية تلعب دورا حيويا في إقناع حكومات الدول حول العالم بالموافقة على إعفاء مواطني الدولة من تأشيرات الدخول لأراضيها.

و أكد سعادة أحمد سعيد الهام الظاهري الوكيل المساعد للشؤون القنصلية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي أن حصول جواز السفر الإماراتي على المركز الأول عربيا والثاني والعشرين عالميا في مؤشر جوازات السفر العالمي الصادر عن أرتون كابيتال لعام 2017 أحد أهم الإنجازات التي حققتها الدبلوماسية الإماراتية بقيادة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.

و لفت الظاهري إلى أن هذه الإنجازات تنعكس بشكل مباشر على سعادة المواطن من خلال تسهيل تنقله وسفره إلى أكبر عدد ممكن من الدول حول العالم حيث يتيح جواز السفر الإماراتي لحامله زيارة 128 دولة حول العالم من دون تأشيرة مسبقة.

وأوضح أن تحقيق دولة الإمارات لهذه المكانة لم يأت من فراغ وإنما جاء ثمرة جهود مشهودة وإنجازات تنموية واقتصادية كبيرة ويعكس في حقيقته أبعادا استراتيجية سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وله دلالات مهمة أولاها أنه يشير إلى المكانة والتقدير اللذين تحظى بهما الإمارات على المستوى الدولي في ظل قيادتها الحكيمة ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

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