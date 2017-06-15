شرطة دبي تنقذ فتاة بعد خطفها وطلب فدية 50 ألف درهم

تمكنت فرق البحث الجنائي في شرطة دبي من إنقاذ فتاة آسيوية خلال ساعتين فقط بعد خطفها واحتجازها من قبل شخصين من الجنسية نفسها بسبب خلافات مالية وطلبا 50 ألف درهم فدية.

ووفقاً لصحيفة "البيان" الإماراتية أمس الأربعاء، قال اللواء خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي إن شرطة دبي تمكنت من تحرير الفتاة في زمن قياسي بعد تلقي البلاغ، وأنها حرصت على التحرك بسرعة حفاظاً على حياتها رغم عدم توفر أي خيوط واضحة للقضية التي وصلت إلى الشرطة من إحدى صديقات المجني عليها التي وردها اتصال من الضحية، وأنه تم الاطمئنان عليها وإلقاء القبض على الجناة.