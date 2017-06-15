دول الخليج تقترح رسوم حماية 31% على بعض واردات الحديد والصلب

قالت دول مجلس التعاون الخليجي في إشعار نشرته منظمة التجارة العالمية اليوم الخميس إنها تقترح فرض رسوم حماية نسبتها 31 بالمئة على واردات منتجات الحديد المدرفل أو الصلب غير السبائكي.

ووفقاً وكالة رويترز، فإن الإشعار أوضح أن تاريخ بدء العمل بهذا الإجراء سيُعلن فور موافقة اللجنة الوزارية على تطبيقه.