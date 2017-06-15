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سياسة واقتصاد

وزارة مصرية تنوي الطعن على حكم نظام فحص الأغذية

أريبيان بزنس
الخميس، 15 يونيو 2017
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وزارة مصرية تنوي الطعن على حكم نظام فحص الأغذية

قال وزير الزراعة المصري عبد المنعم البنا لوكالة رويترز اليوم الخميس إن الوزارة تنوي الطعن على حكم قضائي بتعليق نظام لفحص الأغذية بدأ العمل به لإصلاح تجارة السلع الزراعية "لأنه حكم ضد الدولة".

 

ووفقاً لوكالة رويترز، فإن محكمة بالقاهرة أمرت، الثلاثاء الماضي، برد تبعية الفحص إلى الجهاز المركزي للحجر الزراعي التابع لوزارة الزراعة نفسها.

 

وأثار قرار المحكمة احتمال أن تعيد مصر العمل بحظر فطر الإرجوت الشائع وجوده في الحبوب وهي السياسة التي أربكت أسواق القمح العالمية، وأدت إلى مقاطعة المناقصات الحكومية المصرية للحبوب عندما جرى تطبيقها لفترة وجيزة العام الماضي.

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