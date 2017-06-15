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سياسة واقتصاد

نمو الاقتصاد المصري 4.3% في الربع الثالث

أريبيان بزنس
الخميس، 15 يونيو 2017
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نمو الاقتصاد المصري 4.3% في الربع الثالث

قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد اليوم الخميس إن نمو اقتصاد البلاد ارتفع في الربع الثالث من السنة المالية 2016-2017 إلى 4.3 بالمئة مقارنة مع 3.6 بالمئة قبل عام.

 

ووفقاً لوكالة رويترز، فإن "السعيد" توقعت في مؤتمر صحفي عقدته على هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس "أن يصل معدل النمو إلى 4 بالمئة بنهاية العام الجاري".

 

وتبدأ السنة المالية في مصر في 1 يوليو/تموز، وتنتهي في 30 يونيو/حزيران من العام التالي.

 

وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية نقلت عن "السعيد" قولها، في مطلع مايو/أيار، إن النمو في الربع الثالث من السنة المالية 2016-2017 بلغ 3.9 بالمئة.

 

وعزت "السعيد" في تصريحاتها اليوم الخميس تسارع النمو في الربع الثالث إلى ارتفاع النمو في قطاعات الاتصالات والسياحة والتشييد والنقل والصناعات التحويلية.

 

وكان رئيس الوزراء شريف إسماعيل قال لوكالة رويترز العام الماضي إن اقتصاد مصر نما 4.3 بالمئة في السنة المالية 2015-2016.

 

وتنفذ الحكومة حالياً برنامجاً للإصلاح الاقتصادي شمل تحرير سعر الصرف في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وإجراءات لخفض واردات السلع غير الأساسية وتقليص الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية.

 

وفي تقريره الشهري عن الآفاق الاقتصادية العالمية لشهر يونيو/حزيران، قدر البنك الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري بواقع 3.9 بالمئة في السنة المالية 2016-2017 التي تنتهي هذا الشهر بما يتوافق مع توقعات الحكومة.

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