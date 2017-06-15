نمو الاقتصاد المصري 4.3% في الربع الثالث

قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد اليوم الخميس إن نمو اقتصاد البلاد ارتفع في الربع الثالث من السنة المالية 2016-2017 إلى 4.3 بالمئة مقارنة مع 3.6 بالمئة قبل عام.

ووفقاً لوكالة رويترز، فإن "السعيد" توقعت في مؤتمر صحفي عقدته على هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس "أن يصل معدل النمو إلى 4 بالمئة بنهاية العام الجاري".