العاهل السعودي يقدم إجازة عيد الفطر لموظفي الدولة إلى يوم 20 رمضان

(أريبيان بزنس/ وكالات) - وجه العاهل السعودي #الملك_سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بأن يكون يوما الأحد والاثنين 23 - 24 / 9 / 1438هـ #إجازة لجميع موظفي القطاع الحكومي المدنيين والعسكريين لتكون بداية الإجازة اعتباراً من نهاية دوام يوم الخميس الموافق 20 رمضان 1438هـ حسب تقويم أم القرى.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أمس الأربعاء، أن ذلك جاء "حرصاً من #خادم_الحرمين الشريفين على التيسير على أبنائه وبناته المواطنين، حيث إن إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام كان من المقرر أن تبدأ بنهاية دوام يوم الاثنين 24 / 9 / 1438هـ".
وكانت وزارة الخدمة المدنية أعلنت في مطلع #رمضان الجاري أن إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام ستكون لمدة 13 يوماً، ستبدأ يوم الثلاثاء الموافق 25 رمضان 1438 على أن يستأنف العمل بعد الإجازة يوم الأحد الموافق 8 شوال 1438، حسبما نصت عليه المادة الرابعة والمادة السابعة من لائحة الإجازات في الخدمة المدنية.
وكانت الوزارة حددت ساعات العمل الرسمية في شهر #رمضان الجاري لجميع الوزارات والمصالح الحكومية في المملكة بخمس ساعات يومياً تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثالثة بعد الظهر.
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