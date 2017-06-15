بنك مورجان ستانلي: فرصة كبيرة محتملة في السعودية

قال جيمس جورمان الرئيس التنفيذي لبنك مورجان ستانلي إن السعودية قد تكون "فرصة كبيرة" للمصرف الاستثماري الأمريكي مع كشف الرياض عن خطط لطرح عام أولي لحصة في شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية قد تصل قيمته إلى 100 مليار دولار وإدخال سلسلة من الإصلاحات في 2015 لجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

ووفقاً لوكالة رويترز، فإن جورمان قال متحدثاً في المؤتمر المالي للبنك في نيويورك، إنه شخصياً قضى وقتاً طويلاً في السعودية مثلما فعل رئيس المصرف كولم كيليهر.