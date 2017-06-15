بنك مورجان ستانلي: فرصة كبيرة محتملة في السعودية

قال جيمس جورمان الرئيس التنفيذي لبنك مورجان ستانلي إن السعودية قد تكون "فرصة كبيرة" للمصرف الاستثماري الأمريكي مع كشف الرياض عن خطط لطرح عام أولي لحصة في شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية قد تصل قيمته إلى 100 مليار دولار وإدخال سلسلة من الإصلاحات في 2015 لجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
ووفقاً لوكالة رويترز، فإن جورمان قال متحدثاً في المؤتمر المالي للبنك في نيويورك، إنه شخصياً قضى وقتاً طويلاً في السعودية مثلما فعل رئيس المصرف كولم كيليهر.
وفي مايو/أيار، حضر رؤساء تنفيذيون لبنوك أمريكية من بينهم جورمان والرئيس التنفيذي لجيه.بي مورجان تشيس جيمي ديمون والرئيس التنفيذي لسيتي جروب مايكل كوربات منتتدى أعمال في السعودية.
ومورجان ستانلي لديه بالفعل وجود في المملكة بعدما فتح مكتباً في المنطقة في 2007.
وتتدافع بنوك أخرى للتوسع في السعودية.
وتلقى سيتي ترخيصاً من الهيئات التنظيمية في المملكة في أبريل/نيسان لممارسة استثمار مصرفي وتقديم خدمات لأسواق المال بينما تقدم جولدمان ساكس بطلب للحصول على رخصة لتداول الأسهم في البلاد.
وفتحت السعودية سوقها للأسهم أمام الاستثمار الأجنبي المباشر في منتصف 2015 وفي العام 2016 خففت القيود على الملكية الأجنبية للأسهم.المزيد من أخبار السعودية
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