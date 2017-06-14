Arabian business
سياسة واقتصاد

الإعلان عن السياسات النهائية لـ #حساب_المواطن السعودي

أريبيان بزنس
الأربعاء، 14 يونيو 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
الإعلان عن السياسات النهائية لـ #حساب_المواطن السعودي

(أريبيان بزنس/ وكالات) - ذكرت صحيفة سعودية اليوم الأربعاء نقلاً عن مصادر حكومية أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة إعلان السياسات النهائية لبرنامج #حساب_المواطن التي سيليها فرز نهائي بالأسماء المستحقة.

 

ونقلت صحيفة "الاقتصادية" عن المصادر إنه جرى خلال الأيام الماضية عقد اجتماعات خاصة بالبرنامج بين عدد من الجهات الحكومية، بهدف وضع اللمسات الأخيرة على البرنامج.

 

ورفعت الوزارة آليات وسياسات برنامج حساب المواطن إلى المقام السامي، في مطلع مايو/أيار الماضي، بغية اعتمادها، معتبرة مرحلة إقرار السياسات وآليات البرنامج إحدى أهم المراحل التي يمر بها البرنامج، وثاني مرحلة بعد مرحلة جمع المعلومات والبيانات، من خلال عملية التسجيل في بوابة البرنامج، فضلاً عن برنامج الدعم.

 

وأوضحت الوزارة أن مجموع المسجلين في حساب المواطن تجاوز الـ12 مليون مواطن، فيما بلغ عدد الأسر المسجلة أكثر من 3.5 مليون أسرة، لافتة إلى أن هناك 227 ألفاً من المسجلين بحاجة إلى تقديم مستندات إضافية لإثبات استحقاقهم للدعم.

 

#حساب_المواطن

 

كانت الرياض قد أعلنت قبل أشهر عن برنامج (#حساب_المواطن) الذي يهدف إلى حماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر من رفع الدعم الحكومي المرتقب من خلال تقديم بدلات نقدية مباشرة لهم، حيث يعتبر مقدار الدخل الشهري للأسرة هو المعيار الرئيسي في البرنامج الذي يتضمن حساب المقدر الشهري للأسرة، مصادر الدخل التجارية ورواتب جميع أفراد الأسرة المقيمين في مسكن واحد والذين تربطهم صلة قرابة من الدرجة الأولى، ومن بينهم الزوجة والأبناء.

 

وبدأ برنامج حساب المواطن مرحلته الأولى من خلال التسجيل في مطلع فبراير/شباط الماضي، حيث وصل عدد المسجلين فيه لأكثر من 11 مليون مواطن، وسيستمر التسجيل فيه طوال فترة ارتفاع أسعار الطاقة، وليس هناك وقت محدد لإغلاق التسجيل.

 

وتم تقسيم المستفيدين من البرنامج إلى ثلاث فئات هي أصحاب الدخل المحدود، والمتوسط، وفوق المتوسط، الذين سيستفيدون من البرنامج بشكل جزئي.

 

والفئات المستفيدة من البرنامج هي الأسر السعودية، والفرد السعودي المستقل في سكن خاص، ومستفيدو الضمان الاجتماعي (سيتم إلحاقهم في البرنامج بشكل آلي دون الحاجة للتسجيل في البوابة)، وأسرة المرأة السعودية المتزوجة من غير السعودي، وكذلك حاملو بطاقات التنقل.

 

وسيتم صرف البدلات للأسر المستحقة قبل تنفيذ أي من الإصلاحات الاقتصادية التي قد تمس بحالة المواطن، كما سيتم الإعلان عن قيمة البدل المالي مع كل عملية إصلاح اقتصادي، إضافة إلى إتاحة حاسبة افتراضية ليتعرف المواطنون والمواطنات على قيمة البدل الذي سيحصلون عليه في حينه.

 

 

 

 

 

المزيد من أخبار السعودية

المزيد عن هذا الخبر

استقالة المشرف العام على برنامج #حساب_المواطن السعودي

حساب المواطن: السعودي القاطن بمنزل رب الأسرة تابع ولو استقل مادياً

حساب المواطن: صرف المبالغ للسعوديين قبل رفع الدعم الحكومي عن الطاقة

ما مصير برنامج حساب المواطن السعودي بعد إعادة البدلات؟

تعليقات

المزيد في سياسة واقتصاد

عمومية "بترورابغ" السعودية ترفض زيادة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة

لبنان يحل عقدة قانون الانتخاب بالنسبية

سفيرة واشنطن في قطر تغادر منصبها

محكمة مصرية تعلق العمل بنظام لفحص الأغذية

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

بالصور: ملك بلجيكا يتناول وجبة إفطار رمضان مع عائلة مسلمة

بالصور : شاهد أفخم قطار ركاب في العالم

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »