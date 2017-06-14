عمومية "بترورابغ" السعودية ترفض زيادة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة لتصبح 500 ألف ريال

(أريبيان بزنس/ وكالات) - قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات السعودية (بترورابغ) عدم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة (المستقلين) لتصبح 500 ألف ريال (134 ألف دولار) بدلاً من 150 ألف لكل منهم نظير خدماتهم السنوية في مجلس الإدارة وذلك ابتداءً من السنة المالية المنتهية في العام 2017.

ووفقاً لبيان نشرته "بترورابغ" على موقع "تداول"، وافقت الجمعية العمومية، المنعقدة أمس الثلاثاء، على تعيين ناصر المهاشير رئيساً للشركة وكبير الإدارييّن التنفيذييّن وعضواً تنفيذياً بمجلس الإدارة خلفاً للمهندس عبدالله بن صالح السويلم وذلك اعتبارا من 1 سبتمبر/أيلول 2016، إضافة إلى الموافقة على باقي بنود الجمعية.