أعلن أمس في لبنان عن اتفاق لاعتماد قانون الانتخاب بالاعتماد على النسبية في 15 دائرة في خروج عن نظام الاقتراع الأكثري، وبذلك تم تجنب أزمة دستورية كانت وشيكة بانتهاء ولاية المجلس النيابي من دون الاتفاق على قانون جديد.

وينتهي بذلك القانون الأكثري الذي حكم لبنان منذ عشرينيات القرن الماضي، فاالنسبية في هذا القانون تسمح بشكلٍ أفضل من التمثيل السياسي، فبدلا من حاجة المرشح في دائرة في بيروت إلى ما يُقارب 75 ألف صوت ليفوز بمقعد، أصبح اليوم بحاجة إلى أقل من 17 ألف صوت (وينخفض العدد المطلوب لنيل مقعد في حال لم تكن نسبة المشاركة في الانتخابات قياسية) بحسب صحيفة الأخبار.

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وتلفت الصحيفة إلى أنه تُسجّل بحق مشروع القانون الجديد شوائب عدّة ، إذ جرى عمداً تقسيم دوائر معينة بطريقة طائفية، وأبرز مثال على ذلك هو إعادة العمل ببيروت الشرقية (الدائرة الأولى) وبيروت الغربية (الدائرة الثانية)، تماماً كما كانتا في الحرب الأهلية، كما أنه وبعد اقتراح وضع بطاقة ممغنطة لاستخدامها في الانتخابات وهي بطاقة شبيهة ببطاقة الهوية، ويجب أن تكون في حوزة كل ناخب ليتمكّن من الاقتراع.

تبيّن لاحقا أنها تحتاج إلى سبعة أشهر، خصوصاً أن للبطاقة فائدة أساسية تتيح للمقترعين أن يصوّتوا في أماكن سكنهم، لذلك، فإن من المرجّح إجراء الانتخابات في الربيع المقبل".

