سفيرة واشنطن في الدوحة تغادر منصبها في خضم أسوأ أزمة دبلوماسية في المنطقة

(أ ف ب ووكالات) – أعلنت السفيرة الاميركية في قطر الثلاثاء أنها ستغادر منصبها في الدوحة في خضم أسوأ أزمة دبلوماسية تعصف بحلفاء الولايات المتحدة الخليجيين منذ سنوات. وكتبت السفيرة دانا شيل سميث على تويتر الثلاثاء “هذا الشهر، أنهي ثلاث سنوات من العمل كسفيرة للولايات المتحدة في قطر.

كان ذلك أكبر شرف في حياتي وسأفتقد هذا البلد الرائع″. ولم تذكر شيل سميث أسباب تنحيها ولا اذا ما كانت ستبقى ضمن السلك الدبلوماسي أو من سيعين في مكانها. ويغادر كثيرون من السفراء الاميركيين مناصبهم بعد نحو 3 سنوات. في واشنطن قال مسؤولون أن السفيرة اتخذت قرارا شخصيا بمغادرة منصبها في وقت سابق هذا العام بعد ان أمضت مهمة عادية من ثلاث سنوات. وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الاميركية “مهمة السفيرة دانا سميث كسفيرة تنتهي هذا الشهر وستغادر قطر في وقت لاحق من هذا الشهر في إطار التناوب الطبيعي للدبلوماسيين في أنحاء العالم”.