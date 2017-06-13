(أريبيان بزنس/ وكالات) - نفى صندوق الاستثمارات العامة -أكبر صناديق الثروة السيادية في السعودية- أمس الإثنين ما تم تداوله حول عزم جهات حكومية إغلاق ملعب الجوهرة ومستشفى الملك فيصل التخصصي الجديد بشمال جدة ونقل ملكيتهما للصندوق الحكومي بهدف إنشاء منطقة حرة.

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وقال مصدر مسؤول في الصندوق الحكومي عبر بيان إن صندوق الاستثمارات لم يجتمع بأي جهات حكومية بهذا الخصوص، ولم يتم إجراء أي محادثات بشأن ذلك.

وجاء ذلك بعد أن ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية صباح أمس الإثنين عن "توجه لإغلاق ملعب الجوهرة وتخصصي شمال جدة"، ونقلت عن مصدر وصفته بـ "الموثوق" قوله إن لجنة مشكلة من جهات حكومية عدة تدرس إغلاق ملعب الجوهرة ومستشفى الملك فيصل التخصصي الجديد -شمال جدة-، ونقل ملكيتهما إلى صندوق الاستثمارات العامة؛ تمهيداً لإنشاء منطقة حرة في مطار الملك عبدالعزيز بجدة.

وقالت الصحيفة إن صندوق الاستثمارات العامة أكد عزمه على شراء المشروعين، موضحة أن اللجنة المكونة من الديوان الملكي، وزارة المالية، صندوق الاستثمارات العامة، وزارة الشؤون البلدية، عقدت اجتماعها الأول الأسبوع الماضي وخلصت إلى أنه في حال انتقال ملكية الملعب والمستشفى إلى صندوق الاستثمارات العامة، سيتم البدء في إنشاء مدينتين جديدتين (رياضية وطبية) بأعلى المواصفات في مدينة جدة.

وكان قد تم افتتاح مدينة الملك عبدالله الرياضية -التي تضم استاد الجوهرة- في أبريل/نيسان العام 2014 بإشراف شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط، وبلغت تكلفة المشروع 1.9 مليار ريال، كما أن مشروع المدينة الطبية مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بشمال جدة، مازال قيد الإنشاء إذ اكتمل الهيكل الخرساني للمشروع الذي تبلغ تكلفته 1.8 مليار ريال.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية أكدت أنها تجري محادثات مع جهات حكومية لإنشاء مناطق حرة في مطارات جدة والرياض في إطار خطة طويلة الأجل لتنويع اقتصاد المملكة وتقليص اعتماده على النفط.