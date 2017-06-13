النفط يرتفع مع تعهد سعودي بخفض حقيقي في إمدادات الخام

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً طفيفاً اليوم الثلاثاء بعد أن قالت السعودية إنها ستنفذ خفضاً كبيراً للصادرات في يوليو/تموز وسط إشارات على تراجع مخزونات الخام الأمريكية على الرغم من أن زيادة إنتاج الولايات المتحدة ما زالت تؤثر سلباً على السوق.

ووفقاً لوكالة رويترز، فإن أسعار العقود الآجلة ارتفعت لخام القياس العالمي مزيج برنت 35 سنتاً إلى 48.64 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:33 بتوقيت جرينتش في حين زاد الخام الأمريكي 30 سنتاً إلى 46.38 دولار للبرميل.