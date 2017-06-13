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سياسة واقتصاد

النفط يرتفع مع تعهد سعودي بخفض حقيقي في إمدادات الخام

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 13 يونيو 2017
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النفط يرتفع مع تعهد سعودي بخفض حقيقي في إمدادات الخام

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً طفيفاً اليوم الثلاثاء بعد أن قالت السعودية إنها ستنفذ خفضاً كبيراً للصادرات في يوليو/تموز وسط إشارات على تراجع مخزونات الخام الأمريكية على الرغم من أن زيادة إنتاج الولايات المتحدة ما زالت تؤثر سلباً على السوق.

 

ووفقاً لوكالة رويترز، فإن أسعار العقود الآجلة ارتفعت لخام القياس العالمي  مزيج برنت 35 سنتاً إلى 48.64 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:33 بتوقيت جرينتش في حين زاد الخام الأمريكي 30 سنتاً إلى 46.38 دولار للبرميل.

 

وتقود السعودية -أكبر مصدر للخام في العالم- جهوداً لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجين آخرين بهدف خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يومياً حتى مارس/آذار 2018 لدعم الأسعار.

 

وخلال النصف الأول من العام، كانت هناك شكوك بشأن التزام أوبك بتعهداتها.

 

ويقول مسؤولون سعوديون في الوقت الحالي إنهم يجرون تخفيضات حقيقية، بما في ذلك خفض بواقع 300 ألف برميل إلى آسيا في يوليو/تموز، على الرغم من أن عدة شركات تكرير آسيوية تقول إنها تتلقي كامل مخصصاتها.

 

وقال أوليفر جاكوب من بتروماتريكس "النفط الخام ما زال يجد صعوبة في الارتفاع"، موضحاً أن التخفيضات التي تجريها السعودية بحاجة إلى الاستمرار بعد الصيف لكي تكون ذات أثر كبير.

 

وأشار متعاملون، أمس الاثنين، إلى بيانات من شركة معلومات السوق جينسكيب تقدر حجم السحب من نقطة تسليم العقود الآجلة للخام الأمريكي في كاشينج بولاية أوكلاهوما الأسبوع الماضي بما يزيد عن 1.8 مليون برميل.

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