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سياسة واقتصاد

الرياض تعين فهد السيف رئيساً لمكتب إدارة الدين العام ومستشاراً لوزير المالية السعودي

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 13 يونيو 2017
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الرياض تعين فهد السيف رئيساً لمكتب إدارة الدين العام ومستشاراً لوزير المالية السعودي

أعلنت وزارة المالية السعودية، أمس الإثنين، تعيين فهد السيف رئيساً لـ "مكتب إدارة الدين العام" ومستشاراً لوزير المالية محمد الجدعان.

 

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن فهد السيف كان قد تولى خلال فترة عمله في مجاله المصرفي العديد من المناصب منها رئيس إدارة استشارات مخاطر أسواق المال - الخزينة، المدير العام - خدمات المصرفية العالمية والأسواق، ونائب العضو المنتدب لبنك ساب.

 

وخلال عمله في بنك إتش إس بي سي، تولى "السيف" مهام المدير التنفيذي - أدوات الدين وتمويل الشركات والمدير التنفيذي - الاستثمار المصرفي وتمويل الشركات. وفي العام 2016، انضم إلى مكتب إدارة الدين العام كمشرف على المكتب وشارك مع فريق العمل المكلف بإصدار برنامج السندات العالمي الأول.

 

وكانت السعودية قامت في 2016 بإصدار سندات بالدولار الأمريكي بقيمة 17.5 مليار دولار أمريكي، الذي يُعتبر أكبر إصدار في الأسواق الناشئة، وأسهم ذلك بحصول المملكة على جائزة "أفضل إصدار سيادي للسندات خلال العام"، وجائزة "أفضل سندات للأسواق الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام"، وجائزة " أفضل إصدار للسندات خلال العام" من مؤسسة "إنترناشيونال فاينانسينغ ريفيو".

 

وفي العام نفسه، حصلت المملكة على قرض دولي مشترك بمبلغ 10 مليارات دولار، ما أسهم بحصول المملكة على جائزة "أفضل صفقة في منطقة الشرق الأوسط خلال العام" الممنوحة من قبل شركة "جلوبال كابيتال".

 

وقد حقق مكتب إدارة الدين العام نجاحاً لافتاً في الإصدار الدولي الأول لبرنامج الصكوك السعودية خلال شهر أبريل الماضي، حيث تجاوز المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب في هذه الصكوك 33 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 123.75 مليار ريال سعودي)، وكان قد تم تحديد حجم الإصدار بمبلغٍ إجمالي قدره 9 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 33.75 مليار ريال سعودي) وتقع على عاتق مكتب إدارة الدين العام مسؤولية تأمين الحاجات التمويلية للمملكة بأفضل التكاليف الممكنة.

 

كما يؤدي مكتب إدارة الدين العام دوراً رئيسياً في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهيكلية بما يتوافق مع برنامج التحوّل الوطني و"رؤية المملكة 2030".

 

 

 

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