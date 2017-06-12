ترانس جارد الإماراتية تسجل عوائد قياسية تصل إلى 1.9 مليار درهم

أعلنت مجموعة "ترانس جارد" الإماراتية اليوم الاثنين عن نتائجها المالية السنوية للعام المالي المنتهي في يوم 31 مارس/آذار 2017 والذي كان عاماً قياسياً جديداً للمجموعة التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها والتي تنشط في مجال دعم الأعمال وذلك بحزمة من الإنجازات المالية والتشغيلية الاستثنائية.

ووفقاً لبيان تلقى أربيان بزنس نسخة منه، فإن الأرقام التي تولت تدقيقها شركة "برايس ووتر هاوس كوبرز" بينت أن المجموعة حققت عوائد بلغت 1.9 مليار درهم بارتفاع قدره 33 بالمئة بالمقارنة مع العام السابق، ووصلت قيمة الأرباح إلى 146 مليون درهم بزيادة قدرها 18 بالمئة مقارنة بالعام السابق.

كما حققت الشركة إنجازاً آخراً خلال العام المالي 2016/2017 تمثل في توسع قاعدة العاملين فيها، حيث ازداد عددهم من 46,500 موظفاً في يوم 31 مارس/آذار 2016 إلى من 55,399 موظفاً في 31 مارس/آذار 2017 بنمو قوي بلغ 19 بالمئة.

وقال عبدالله الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ترانس جارد "إن هذه النتائج القياسية هي نتائج غير عادية خاصة إذا أخذنا في الاعتبار عوامل الاقتصاد الكلي خلال الأشهر الـ 12 الماضية، وبلغ معدل احتفاظ المجموعة بالأعمال أكثر من 90 بالمئة".

وأضاف "الهاشمي" أن "العقود الجديدة التي فازت بها المجموعة تبرهن على سلامة إستراتيجية الأعمال التي تتبعها والتي تتمثل في التركيز على العميل وتعزيز عمليات الشركة إلى الحد الأمثل من خلال الابتكار والفعالية".

وسجلت وحدة الخدمات النقدية -وهي من أبرز وحدات المجموعة- نمواً في العوائد بلغ 16 بالمئة وذلك وفق تحليل الأداء المالي للشركة حيث تحقق ذلك من خلال التعاقد مع عملاء استراتيجيين جدد وتوسيع اتفاقيات الشراكة مع شركاء تقديم الخدمات مثل "غانيبو" الشركة الرائدة عالمياً في توفير حلول إدارة النقد للمتاجر.

كما وقعت ترانس جارد اتفاقية شراكة مع "ديبولد نكسدورف" والتي تُمكن ترانس جارد الآن من تقديم الدعم من المستويين الأول والثاني لأجهزة الصراف الآلي لدى "ديبولد نكسدورف" مما يعزز من قدرتها في إدارة النقد الحقيقي الكلي.

وواصلت وحدة الخدمات الأمنية التابعة للمجموعة تحقيق النمو في العام المالي 2016/2017 حيث سجلت نمواً قياسياً أيضاً، إذ ارتفعت العوائد بنسبة 28 بالمئة مقارنة بالعام الذي سبقه وتحقق ذلك بفضل المعدل القوي للاحتفاظ بالعملاء مع الفوز بعقود جديدة الأمر الذي عزز من مجموعة عملاء وحدة الخدمات الأمنية.

وقال جريج وارد، المدير التنفيذي لمجموعة ترانس جارد "حققت وحدة أعمال الأنظمة الأمنية المتكاملة والخدمات الاستشارية أيضاً نمواً قوياً في العوائد، ونعتقد أنها ستواصل نموها باعتبارها خدمة إضافية لأعمال الحراسة البدنية، حيث نوفر حالياً التكنولوجيا والحراسة البدنية كعنصرين مهمين من خدمتنا الشاملة".

وذكر "وارد" أن المجموعة قامت أيضاً بإطلاق وحدة الكلاب البوليسية المتخصصة بالخدمات الأمنية (ترانس جارد K9)، مشيراً إلى أن هناك طلباً متنامياً على مثل هذا النوع من الخدمات المتخصصة.

وسجلت وحدة خدمات القوة العاملة في ترانس جارد أفضل أداء بين وحدات المجموعة في العام المالي 2016/2017، حيث حققت الإيرادات نمواً بنسبة 45 بالمئة وعدد الموظفين بنسبة 29 بالمئة، وعزز ذلك الطلب القوي من قطاع الإنشاءات في الدولة والفوز بعقود جديدة في قطاعي التصنيع والإمداد إضافة إلى النمو الممتاز لحلول وخدمات القوة العاملة المهنية.

ومن المتوقع أن تواصل الوحدة نموها وتعزز من حصتها السوقية في قطاعي التصنيع والإمداد بعد حصولها على عقود إطارية والتي ساهمت في تحقيق نمو بنسبة 91 بالمئة في الحجم.

كما سجلت وحدة الخدمات المتكاملة للمرافق التابعة للمجموعة عاماً قوياً آخر، حيث حققت نمواً في العوائد بنسبة تجاوزت 70 بالمئة و36 بالمئة في عدد الموظفين نتيجة للفوز بـ38 عقداً جديداً.

وقال المدير التنفيذي للمجموعة أن هذا العام شهد نمواً لوحدة الخدمات المتكاملة للمرافق بصورة قوية، وهي حالياً من أبرز شركات إدارة المرافق في دولة الإمارات وإحدى أكبر محركات نمو الشركة مستقبلاً.

وتابع "كما أطلقت ترانس جارد أيضاً شركة لصيانة المباني (ترانس جارد ليفنج) والتي توفر حزمة متكاملة من خدمات صيانة المنازل في سوق واعدة جداً.

واختتم "وارد" قائلاً "تنظر ترانس جارد للعام المالي 2017/2018 على أنه سيكون عاماً إيجابياً أيضاً وذلك من خلال تعزيز ثقافة الابتكار واعتماد أفضل الممارسات وتنمية الموارد البشرية".