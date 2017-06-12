إيمرسون توقع اتفاقية لتحقيق التحول الرقمي لعمليات شركة أرامكو السعودية

وقعت شركة إيمرسون (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز EMR)، مذكرة تفاهم مع شركة أرامكو السعودية، وذلك خلال منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الأمريكي الذي عقد مؤخراً في الرياض.

ووقع الاتفاقية من جانب شركة إيمرسون رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي السيد ديفيد فار، ومن جانب شركة أرامكو السعودية الرئيس التنفيذي السيد أمين حسين الناصر، وفقا لموقع مينا هيرالد الإلكتروني.

وسوف تساعد هذه الاتفاقية على استقطاب أحدث التقنيات الرقمية والأتمتة المتقدمة إلى واحدة من الشركات الرائدة في مجال الطاقة والكيماويات.

وكانت إيمرسون واحدة من بين العديد من الشركات التي وقع اختيار شركة أرامكو السعودية عليها لتعزيز التجارة الثنائية والاستثمار بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك لتوطيد العلاقات التاريخية القوية بين البلدين.

وتعليقاً على توقيع هذه الاتفاقية، قال السيد ديفيد فار رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إيمرسون: “من شأن هذا التعاون أن يساهم في تعزيز وتسريع التحول الرقمي في شركة أرامكو السعودية. كما ستفتح المزيد من الأبواب لتطوير وصقل المواهب الوطنية وتدريب قوانا العاملة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية”.

وتمهد هذه الاتفاقية الطريق أمام تعاون إيمرسون مع شركة أرامكو السعودية في مجالات عدة، منها استخدام منظومة إيمرسون بلانتويب الرقمية (Plantweb™)، والتي تعتمد على إنترنت الأشياء للاستخدام الصناعي، وتقنية الاتصال اللاسلكي (واي-فاي)، وتقنيات الأجهزة والأدوات الذكية؛ وتدريب موظفي شركة أرامكو السعودية؛ والمبادرات الرقمية المرتبطة بحقول النفط؛ والأبحاث والتطوير للتطبيقات المتقدمة لأتمتة العمليات؛ والخدمات الاستشارية في مجالات الكفاءة التشغيلية والحفاظ على الطاقة وضمان تدفقها؛ فضلاً عن المساعدة التي ستقدمها مبادرة “Project Certainty” من إيمرسون إلى شركة أرامكو السعودية من أجل خفض التكاليف وتقليص الجداول الزمنية للمشاريع المستقبلية.

وبموجب أحكام هذه الاتفاقية، ستواصل إيمرسون الاستثمار في المملكة العربية السعودية من خلال تدريب مهندسي وفنيي أرامكو السعودية في منشأة إيمرسون التعليمية، وإيجاد المزيد من فرص العمل للسعوديين. كما سترفد إيمرسون شركة أرامكو السعودية بعروضها الخاصة ببرنامج “Operational Certainty”، والتي تهدف إلى زيادة درجة الكفاءة التشغيلية للمرافق القائمة واستنباط قيمة أكبر من الأصول الموجودة.

هذا وينعكس دعم إيمرسون المستمر لشركة أرامكو السعودية من خلال تطوير الشركة لمنشأتها في وادي الظهران للتقنية. وتستثمر إيمرسون في هذه المنشأة، التي هي حالياً قيد الإنشاء، 25 مليون دولار أمريكي من أجل تقديم الدعم وتوفير الخدمات لقطاعات النفط والغاز والتعدين وغيرها من صناعات العمليات في جميع أنحاء المملكة.

وستتضمن منشأة إيمرسون مكاتب ومرافق تدريب لتنمية المواهب المحلية، وورشة للخدمة والصناعات الخفيفة، ومركز للتكنولوجيا والتعاون، فضلاً عن مختبرات متخصصة في نظم التحكم، وتكنولوجيات قياس التدفق، والبحث والتطوير، إذ من المقرر الانتهاء من بناء هذه المنشأة في شهر يناير 2018.