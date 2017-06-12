الإمارات: توصية بتعزيز إجراءات التفتيش والمعاينة في المنافذ الجمركية

أوصى الاجتماع المشترك الخامس بين الهيئة الاتحادية للجمارك مع دوائر الجمارك المحلية في الإمارات بضرورة تعزيز إجراءات التفتيش والمعاينة في المنافذ الجمركية البرية والجوية والموانئ البحرية والمناطق الحرة على الشحنات الواردة والتأكد من صحة بيانات الإرساليات الصادرة ووجهاتها التصديرية إضافة إلى مواجهة عمليات التهريب المرتبطة بالدول التي تشهد إضطرابات أمنية.

وناقش الاجتماع، الذي ترأسه مفوض الجمارك رئيس الهيئة علي الكعبي عدداً من القضايا العاجلة المطروحة على أجندة العمل الجمركي المشترك بهدف الارتقاء بمستوى الأداء في المنافذ الجمركية الحدودية، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

وقال معالي علي الكعبي إن الاجتماع ناقش آخر مستجدات العمل الجمركي في ظل التطورات والتحولات الأمنية التي تسود المنطقة وآليات تيسير التجارة ودعم الصادرات الإماراتية إلى الدول التي تعاني من الاضطرابات الأمنية مشيرا إلى أهمية الدور الذي تقوم به المنافذ الجمركية في حماية أمن المجتمع وتيسير التجارة عبر الارتقاء بمستوى الأداء ورفع كفاءة المفتشين وتطوير منظومة الفحص وتبسيط الإجراءات والإسراع في الإفراج عن السلع والبضائع الواردة .