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سياسة واقتصاد

الإمارات: توصية بتعزيز إجراءات التفتيش والمعاينة في المنافذ الجمركية

أريبيان بزنس
الاثنين، 12 يونيو 2017
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الإمارات: توصية بتعزيز إجراءات التفتيش والمعاينة في المنافذ الجمركية

أوصى الاجتماع المشترك الخامس بين الهيئة الاتحادية للجمارك مع دوائر الجمارك المحلية في الإمارات بضرورة تعزيز إجراءات التفتيش والمعاينة في المنافذ الجمركية البرية والجوية والموانئ البحرية والمناطق الحرة على الشحنات الواردة والتأكد من صحة بيانات الإرساليات الصادرة ووجهاتها التصديرية إضافة إلى مواجهة عمليات التهريب المرتبطة بالدول التي تشهد إضطرابات أمنية.

وناقش الاجتماع، الذي ترأسه مفوض الجمارك رئيس الهيئة علي الكعبي عدداً من القضايا العاجلة المطروحة على أجندة العمل الجمركي المشترك بهدف الارتقاء بمستوى الأداء في المنافذ الجمركية الحدودية، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

وقال معالي علي الكعبي إن الاجتماع ناقش آخر مستجدات العمل الجمركي في ظل التطورات والتحولات الأمنية التي تسود المنطقة وآليات تيسير التجارة ودعم الصادرات الإماراتية إلى الدول التي تعاني من الاضطرابات الأمنية مشيرا إلى أهمية الدور الذي تقوم به المنافذ الجمركية في حماية أمن المجتمع وتيسير التجارة عبر الارتقاء بمستوى الأداء ورفع كفاءة المفتشين وتطوير منظومة الفحص وتبسيط الإجراءات والإسراع في الإفراج عن السلع والبضائع الواردة .

وأكد معاليه على ضرورة قيام قطاع الجمارك في الدولة بدوره الوطني في منع الممارسات غير المشروعة وتنسيق الجهود لوضع آليات للرقابة الصارمة عليها كما شدد على ضرورة التزام دوائر الجمارك المحلية والمفتشين الجمركيين في المنافذ المختلفة باليقظة والتأكد من صحة شهادات المنشأ ومستندات الإرساليات الصادرة والواردة من وإلى الدولة ومطابقتها للبيان الجمركي.

واتفق المشاركون في الاجتماع على تشكيل فريق عمل برئاسة الهيئة الاتحادية للجمارك وعضوية الإدارات الجمركية المحلية والجهات المختصة في الدولة لإعداد وتوحيد آليات وإجراءات العمل الجمركي والتفتيش في منافذ الدولة وتحديد الموانئ الكفؤة لهذا الغرض. 

إضافة إلى اعتماد نماذج التصاريح المعتمدة من الجهات المختصة في الدولة على الشحنات المصدرة والتدقيق عليها ومطابقتها من قبل التفتيش الجمركي ونشر الوعي بين المصدرين والمستوردين بشأن التصاريح المطلوبة والإجراءات التي سيتم تطبيقها على وسائل النقل والشحنات المصدرة والتعرف على التحديات التي تواجههم.

وأكدوا على أهمية التنسيق مع وزارة الاقتصاد فيما يتعلق بإصدار شهادات المنشأ الإماراتية.

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