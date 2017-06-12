التأمينات الاجتماعية السعودية تصرف معاش شهر شوال يوم 25 رمضان

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية أنها ستقوم بصرف معاش شهر شوال للمستفيدين يوم الثلاثاء 25 رمضان 1438هـ حسب تقويم أم القرى.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية، أوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة عبدالله بن محمد العبدالجبار أن المؤسسة تقوم بصرف المعاشات التأمينية الشهرية المستحقة للمستفيدين مقدماً في أول كل شهر، وفقاً لما ينص عليه نظام التأمينات الاجتماعية، ونظراً لتوافق أول شهر شوال مع إجازة عيد الفطر المبارك ومراعاة لاحتياجات المستفيدين المادية بهذه المناسبة السعيدة، رأت المؤسسة تقديم صرف المعاشات إلى 25 رمضان.

وقال "العبد الجبار" إن المعاش الذي يصرف أول شهر شعبان هو معاش شهر شعبان، والمعاش الذي يصرف أول شهر رمضان هو معاش شهر رمضان وهكذا في جميع أشهر العام ويحول المعاش مباشرة إلى الحساب البنكي الذي تم تحديده من قبل المستفيد في أي منطقة أو محافظة أو مركز في المملكة.

وتجاوز عدد المستفيدين الذين يحصلون على معاشات شهرية من فرعي النظام 350 ألف مستفيد، يصرف لهم شهرياً أكثر من 1.6 مليار ريال.