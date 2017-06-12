دبي: فايف القابضة تطلق أكبر صندوق استثماري عقاري في المنطقة

أطلقت شركة فايف القابضة -وهي مجموعة للتطوير العقاري والضيافة كانت تُعرف سابقاً باسم سكاي القابضة ومقرها في دبي- صندوقاً استثمارياً عقارياً بقيمة 2.1 مليار درهم (570 مليون دولار) وهو أول صندوق استثماري عقاري يركّز على قطاع الضيافة في المنطقة وأكبرها حجماً في المنطقة حتى اليوم.

ووفقاً لبيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، يعمل صندوق الاستثمار العقاري الجديد تحت إشراف سوق أبوظبي العالمي وسلطة تنظيم الخدمات المالية وهو يتضمن مشروع "فايسوري نخلة جميرا" في دبي الذي أقامته فايف القابضة بقيمة 4.3 مليارات درهم (1.17 مليار دولار)، وجميع مشاريع المجموعة المستقبلية التي تخضع إلى الامتثال للمتطلبات التنظيمية.

وتصدر صناديق الاستثمار العقاري عادة سندات للاستثمار العقاري على شكل أسهم تستثمر في العقارات التي تدرّ الدخل ويشمل ذلك الرهون العقارية التي يمكن أن تُتداول مثل الأسهم عندما تطرح في السوق للعموم. وتتيح صناديق الاستثمار العقاري للمستثمرين اقتناء حصة في العقارات تمكنهم من تنويع مواضع استثماراتهم وقطاعاتها، بالإضافة إلى الاستفادة من ارتفاع أسعار تلك العقارات على المدى الطويل.

وكشفت فايف القابضة عن هويتها الجديدة لأول مرة أمس الأحد بعد أن كانت تعرف سابقاً باسم سكاي القابضة، واستوحي اسم الشركة الجديد من فكرة العناصر الخمسة، ويعبّر عن طموح المجموعة الدائم في تنمية محفظة ممتلكاتها الحالية التي تبلغ قيمتها نحو ملياري دولار.

وقال كبير مولشنداني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فايف القابضة "يمثّل قطاع العقارات مساهم رئيس في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتطلع شركة فايف القابضة باستمرار إلى طرق جديدة للابتكار حرصًا منها على توفير سبل أوسع أمام المستثمرين للاستفادة من أموالهم. ويتيح امتلاك أسهم في صناديق الاستثمار العقاري بدلاً من الاحتفاظ بحصة في الأصول المادية، للمستثمرين الشراء والبيع بتكلفة أقل وبمرونة أكبر، وبهذا يحقق المستثمرون الدخل المنشود بصورة أسرع في الاكتتابات العامة من خلال امتلاك أسهم ضمن صندوق الاستثمار العقاري".

وأضاف "توفر صناديق الاستثمار العقاري وسيلة استثمارية جذابة فهي توزع المخاطر على عدد من المشاريع العقارية تحت محفظة واحدة. وهذه هي بداية الموجة وأنا أتوقع أن يبلغ حجم قطاع صناديق الاستثمار العقاري في الإمارات العربية المتحدة مئات المليارات من الدراهم على مدى الأعوام العشرة المقبلة".

وقال دانانجاي كادامبي الرئيس التنفيذي لشركة فايف كابيتال المحدودة "يجسد إطلاق صندوق الاستثمار العقاري لفايف التزامنا المطلق باستمرار مشاركة المستثمرين في نجاح فايف ونهجها الريادي في التطوير العقاري والضيافة وإعادة الهيكلة والاستثمار. وبالإضافة إلى المناطق التي تملكها فايف القابضة في فايسوري نخلة جميرا في دبي، التزم نحو 60 مستثمرًا في إضافة ممتلكاتهم إلى صندوق الاستثمار العقاري ونتوقع أن يستمر في النمو بإضافة مزيد من العقارات إلى محفظته".

ويضاف إلى مشروع فايسروي نخلة جميرا في دبي، يتوقع أن يشمل صندوق فايف للاستثمار العقاري مشروع فايسوري قرية الجميرا في دبي الذي تبلغ قيمته حاليا 1.28 مليار درهم (349 مليون دولار)، والذي وصلت نسبة تنفيذه حالياً إلى 40 بالمئة ويسير فيه العمل قدمًا لافتتاحه في الربع الرابع من العام 2018. وستضاف المزيد من المشاريع إلى الصندوق وسيعلن عنها لاحقاً.

تنبع هوية فايف القابضة الجديدة من العناصر الخمسة، فتمثل الأرض الثقة والأسس القوية، وتمثل المياه السيولة والقدرة على التكيف. وتمثل النار العاطفة والإنجاز؛ ويمثل الهواء الحرية والنمو؛ ويمثل الوعي الرؤية والمساهمة في المجتمع والاقتصاد. وفوق هذا تمثل تلك العناصر أيضًا صفات مؤسسي المجموعة الخمسة التي يشتركون بها جميعاً، وتؤدي إلى تكوين فريق قوي متماسك يتجسد أداؤه في تحقيق أرباح سنوية تزيد عن 100 مليون دولار.