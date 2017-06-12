شارع منقوشة و"الراجحي" توقعان اتفاقية لافتتاح 25 فرعاً في الرياض

وقعت سلسلة مطاعم "شارع منقوشة" المتخصصة بالمعجنات المخبوزة بالفرن مؤخراً اتفاقية امتياز تجاري مع "مجموعة الراجحي" السعودية لافتتاح 25 فرعاً جديداً في العاصمة الرياض على أن يتم إطلاق أول فرعين منها بحلول نهاية العام الجاري.
ووفقاً لبيان تناقلته وسائل إعلام محلية، تكتسب الخطوة أهمية إستراتيجية، كونها تأتي في الوقت الذي تؤكد فيه التقارير الحديثة بأنّ قيمة مبيعات الأطعمة السريعة في المملكة ستحقق نمواً سنوياً مركباً بمعدل 4 بالمئة خلال السنوات الخمس المقبلة لتصل إلى 30.1 مليار ريال بحلول العام 2021.
وتُظهِر الدراسات المتخصصة بأنّ قطاع الأغذية والمشروبات في السعودية يواصل تحقيق أداء قوي للغاية، وسط التوقعات بأن يسجل إيرادات بـ 121 مليون دولار خلال العام الجاري، مظهراً نمو سنوي مركب بمعدل قدره 14.6 بالمئة في حجم السوق الذي يتوقع أن يبلغ 208 ملايين دولار في غضون السنوات الخمس المقبلة.
وبالمقابل، تفيد التقديرات بارتفاع أعداد عملاء قطاع الأطعمة السريعة بمعدل 9 بالمئة خلال العام 2017 و11.3 بالمئة بحلول العام 2021. ويُقدّر متوسط الإيرادات لكل شخص (ARPU) حتى الآن بـ 58,42 مليون دولار.
وقال خالد عبدالله الراجحي من مجموعة الراجحي "يسعدنا توقيع الاتفاقية الإستراتيجية مع شارع منقوشة باعتبارها دفعة قوية بالنسبة لنا لإحداث بصمة إيجابية واضحة ضمن قطاع الأغذية والمشروبات، الذي يشهد نمواً مطّرداً وازدهاراً متسارعاً في المملكة. وبالنظر إلى رؤيتنا المشتركة في تحقيق الريادة والتفوق، فإننا على ثقة تامة بنجاحنا في الحفاظ على علامة التميز المرادفة للعلامة التجارية “شارع منقوشة”، التي تتميز بسمعة مرموقة وحضور قوي ضمن الأسواق الإقليمية. ومما لا شك فيه بأنّ العروض المتميزة لشارع منقوشة ستحظى باهتمام لافت وإقبال كبير من العملاء في السعودية، لا سيّما في العاصمة الرياض، التي توفر وجهة مثالية للباحثين عن التمتع بوجبات صحية سريعة تجمع بين القيمة الغذائية العالية والأسعار المناسبة".
من جهته، قال جهاد العيط المؤسس والمدير التنفيذي لسلسلة مطاعم شارع منقوشة "نتطلع بثقة وتفاؤل حيال خطتنا المرتقبة في الدخول للمرة الأولى إلى السوق السعودية، في خطوة نوعية تتوج نجاحاتنا المتلاحقة خلال السنوات القليلة الماضية في ترسيخ حضور شارع منقوشة كعلامة رائدة ومؤثرة ضمن عالم الأطعمة السريعة في منطقة الشرق الأوسط".
وقال البيان إن نمو قطاع الأطعمة السريعة في السعودية يُعزى بالدرجة الأولى إلى النمو المتزايد والاتساع المطرد في شريحة البالغين من إجمالي التعداد السكاني المحلي، فضلاً عن النقص في المرافق الترفيهية الأخرى. ومدفوعاً أيضاً بالتنمية الحضارية المطّردة، يواصل القطاع الحيوي مسيرة النمو، التي تتعزز حالياً بارتفاع الطلب على الأطعمة السريعة ذات المكونات الصحية والأسعار التنافسية.
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