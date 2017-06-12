شارع منقوشة و"الراجحي" توقعان اتفاقية لافتتاح 25 فرعاً في الرياض

وقعت سلسلة مطاعم "شارع منقوشة" المتخصصة بالمعجنات المخبوزة بالفرن مؤخراً اتفاقية امتياز تجاري مع "مجموعة الراجحي" السعودية لافتتاح 25 فرعاً جديداً في العاصمة الرياض على أن يتم إطلاق أول فرعين منها بحلول نهاية العام الجاري.

ووفقاً لبيان تناقلته وسائل إعلام محلية، تكتسب الخطوة أهمية إستراتيجية، كونها تأتي في الوقت الذي تؤكد فيه التقارير الحديثة بأنّ قيمة مبيعات الأطعمة السريعة في المملكة ستحقق نمواً سنوياً مركباً بمعدل 4 بالمئة خلال السنوات الخمس المقبلة لتصل إلى 30.1 مليار ريال بحلول العام 2021.