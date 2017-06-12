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سياسة واقتصاد

وزارة المالية الإماراتية: تطبيق الضريبة الانتقائية في الربع الأخير من 2017

أريبيان بزنس
الاثنين، 12 يونيو 2017
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وزارة المالية الإماراتية: تطبيق الضريبة الانتقائية في الربع الأخير من 2017

كثفت وزارة المالية استعداداتها لبدء تطبيق الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة بالدولة خلال الشهور المقبلة وأكد سعيد راشد اليتيم وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون الموارد والميزانية عدم وجود توجه لتأجيل تطبيق الضريبة الانتقائية. 

 وسيبدأ التطبيق في الربع الأخير من العام الحالي على التبغ ومشروبات الطاقة بنسبة 100% والمشروبات الغازية بنسبة 50% باعتبار أنها سلع ضارة بصحة الإنسان مشيرا إلى أن هذه الضريبة ستفرض كنسبة من سعر بيع التجزئة قبل فرض الضريبة ويتم استحقاق دفعها عند استيراد السلع الانتقائية أو عند خروجها من المصنع في حال التصنيع محلياً.

وتنظم الوزارة حزمة جديدة من ورش العمل والندوات التعريفية في كافة إمارات الدولة حول مبادئ الضريبتين الجديدتين تنطلق الشهر المقبل ويتوقع أن يشارك فيها نحو 23 ألفا من المختصين والمعنيين بالتطبيق حيث سيبدأ تطبيق الضريبة الانتقائية في الربع الأخير من العام الحالي وتطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع العام المقبل.

وأرجع سعيد راشد اليتيم - في تصريح لـ «البيان الاقتصادي» أمس - سبب عدم إمكانية تأجيل تطبيق الضرائب الجديدة إلى التزام دولة الإمارات بما تم الاتفاق عليه بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأن يتم تطبيق الضريبة الانتقائية خلال عام 2017 بدول المجلس مشيرا إلى أن الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية والاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول المجلس دخلت حيز التنفيذ الشهر الماضي.

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