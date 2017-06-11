السعودية: توقيع عقود تشغيل 5 مطارات مع عدة تحالفات دولية

وقع وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني سليمان الحمدان إن عقود بناء وتشغيل 5 مطارات في المملكة مع تحالفات تضم شركات عالمية ومحلية.
ووفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) فإن العقود شملت عقد تطوير وتشغيل وإدارة مطار الطائف الدولي الجديد مع تحالف مجموعة أسياد القابضة التي تضم معها شركة اتحاد المقاولين وشركة مطارات ميونخ.
وتم توقيع عقد تشغيل مطار الملك عبدالعزيز الدولي مع تحالف شركة شانغي للمطارات الدولية في سنغافورة، بعد فوزها برخصة تشغيل المطار لمدة 20 عاماً.
كما تم توقيع عقد تطوير وإدارة وتشغيل مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقصيم، ومطار حائل الدولي ومطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز في ينبع، مع تحالف شركة الراجحي القابضة والشركة التركية تاف (TAV).المزيد من أخبار السعودية
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