السعودية: توقيع عقود تشغيل 5 مطارات مع عدة تحالفات دولية

وقع وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني سليمان الحمدان إن عقود بناء وتشغيل 5 مطارات في المملكة مع تحالفات تضم شركات عالمية ومحلية.

ووفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) فإن العقود شملت عقد تطوير وتشغيل وإدارة مطار الطائف الدولي الجديد مع تحالف مجموعة أسياد القابضة التي تضم معها شركة اتحاد المقاولين وشركة مطارات ميونخ.