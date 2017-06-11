دبي: رئيس تنفيذي سابق في دريك آند سكل يبيع حصته لتبارك للاستثمار

نقلت "زاوية" عن مصدر اليوم الأحد إن خلدون الطبري الرئيس التنفيذي السابق في دريك آند سكل انترناشونال التي مقرها دبي قد باع حصته في الشركة إلى تبارك للاستثمار الإماراتية.

وقال المصدر لخدمة "زاوية" التابعة "لتومسون رويترز" إن حصة تبارك بعد البيع تدور بين حوالي 18 و20 بالمئة مما يجعلها أكبر مساهم في دريك آند سكل. ويُعتقد أن عملية البيع جرت يوم الخميس الماضي.