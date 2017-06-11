السعودية: لا صحة لوجود أختام على السلع الخاضعة لـ #الضريبة_الانتقائية

نفت الهيئة الوطنية للزكاة والدخل #السعودية مساء اليوم الأحد صحة ما أشيع بشأن وجود أختام على السلع الخاضعة لـ #الضريبة_الانتقائية التي بدأت المملكة بتحصيلها اعتباراً من بعد ظهر اليوم الأحد.

وقالت "الهيئة" في تغريدة على موقع تويتر إنه تم تداول بعض المعلومات الخاطئة عن #الضريبة_الانتقائية وضريبة #القيمة_المضافة، وتؤكد الهيئة على ضرورة التثبت من صحة ما يبث أو ينشر بالتواصل مع الهيئة كونها المرجع الوحيد للمعلومات الضريبية.