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سياسة واقتصاد

استقالة المشرف العام على برنامج #حساب_المواطن السعودي

أريبيان بزنس
الأحد، 11 يونيو 2017
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استقالة المشرف العام على برنامج #حساب_المواطن السعودي
ماجد العصيمي

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أعلن المهندس ماجد العصيمي المشرف على برنامج #حساب_المواطن السعودي، أمس السبت، أنه قدم استقالته لوزير العمل والتنمية الاجتماعية علي الغفيص وأنه سينتقل لمهمة وطنية جديدة.

 

وذكرت تقارير محلية أن ماجد العصيمي، والذي يشغل أيضاً منصب المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية بوزارة العمل، ودع  زملاءه برسالة خاطبهم فيها بأنه تشرف بالعمل معهم خلال العامين الماضيين، في مسيرة كانت رائعة وتجربة فريدة مع ثلاثة وزراء هم ماجد القصبي ومفرج الحقباني إلى جانب علي الغفيص وزير العمل الحالي.

 

وأضاف "العصيمي" أنه بجهود زملائه تحقق التطوير في القطاعات التابعة للوزارة وفي خدمة المستفيدين، بجانب تحقيق العديد من الإنجازات رغم التحديات، وأنه سينتقل من هذه الوزارة، ومن مهمة وطنية إلى مهمة وطنية أخرى، دون أن يكشف عن طبيعة تلك المهمة.

 

#حساب_المواطن

 

كانت الرياض قد أعلنت قبل أشهر عن برنامج (#حساب_المواطن) الذي يهدف إلى حماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر من رفع الدعم الحكومي المرتقب من خلال تقديم بدلات نقدية مباشرة لهم، حيث يعتبر مقدار الدخل الشهري للأسرة هو المعيار الرئيسي في البرنامج الذي يتضمن حساب المقدر الشهري للأسرة، مصادر الدخل التجارية ورواتب جميع أفراد الأسرة المقيمين في مسكن واحد والذين تربطهم صلة قرابة من الدرجة الأولى، ومن بينهم الزوجة والأبناء.

 

وبدأ برنامج حساب المواطن مرحلته الأولى من خلال التسجيل في مطلع فبراير/شباط الماضي، حيث وصل عدد المسجلين فيه لنحو 10.5 ملايين فرد، وسيستمر التسجيل فيه طوال فترة ارتفاع أسعار الطاقة، وليس هناك وقت محدد لإغلاق التسجيل.

 

وتم تقسيم المستفيدين من البرنامج إلى ثلاث فئات هي أصحاب الدخل المحدود، والمتوسط، وفوق المتوسط، الذين سيستفيدون من البرنامج بشكل جزئي.

 

والفئات المستفيدة من البرنامج هي الأسر السعودية، والفرد السعودي المستقل في سكن خاص، ومستفيدو الضمان الاجتماعي (سيتم إلحاقهم في البرنامج بشكل آلي دون الحاجة للتسجيل في البوابة)، وأسرة المرأة السعودية المتزوجة من غير السعودي، وكذلك حاملو بطاقات التنقل.

 

وسيتم صرف البدلات للأسر المستحقة قبل تنفيذ أي من الإصلاحات الاقتصادية التي قد تمس بحالة المواطن، كما سيتم الإعلان عن قيمة البدل المالي مع كل عملية إصلاح اقتصادي، إضافة إلى إتاحة حاسبة افتراضية ليتعرف المواطنون والمواطنات على قيمة البدل الذي سيحصلون عليه في حينه.

 

 

 

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