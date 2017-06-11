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سياسة واقتصاد

تقارير عن مقتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي في قصف جوي

أريبيان بزنس
الأحد، 11 يونيو 2017
تقارير عن مقتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي في قصف جوي

نقلت الصحف البريطانية ما اعتبرته انباء غير مؤكدة عن مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، بعد أن أعلن التلفزيون السوري الرسمي عنمقتله في قصف جوي.

وقالت صحيفة “ديلي ميرور” البريطانية فجر اليوم الأحد، أن زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي قتل بقصف جوي في سوريا.  وكشفت التقرير أن زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي قتل السبت بغارة جوية في سوريا، وفقا لتقارير لم يتم التحقق منها بحسب وسائل الإعلام الحكومية السورية. 

 

واشارت  أن البغدادي قتل في غارة جوية استهدفت مكان تواجده في الرقة معقل التنظيم الإرهابي.  في حين قالت الصحيفة أن الطيران الجوي قصف مدينة الرقة أمس السبت بصواريخ ثقيلة ونشرت وكالات تابعة لداعش حجم الأضرار التي خلفه القصف.  وتضمن تقريرها مانشر سابقا عن الإرهابي البغدادي والذي يعد مطلوبا دوليا وتم وضع مكافأة تصل الى ٢٠ مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عنه.

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