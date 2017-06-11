تقارير عن مقتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي في قصف جوي

نقلت الصحف البريطانية ما اعتبرته انباء غير مؤكدة عن مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، بعد أن أعلن التلفزيون السوري الرسمي عنمقتله في قصف جوي.

وقالت صحيفة “ديلي ميرور” البريطانية فجر اليوم الأحد، أن زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي قتل بقصف جوي في سوريا. وكشفت التقرير أن زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي قتل السبت بغارة جوية في سوريا، وفقا لتقارير لم يتم التحقق منها بحسب وسائل الإعلام الحكومية السورية.