السعودية: 20 ألف موظف عن بعد بنهاية 2017

أكد ماجد العنزي المدير التنفيذي لشركة صلة السعودية أن عدد العاملين #عن_بعد من الجنسين سيصل بنهاية 2017 إلى نحو 20 ألف مواطن ومواطنة في عموم #المملكة.

ونقلت صحيفة "المدينة" السعودية عن "العنزي" إن الوظائف التي لا تتطلب مكوثاً في المكتب قد بدأت تنتشر في سوق العمل المحلي، فهي حل اقتصادي لصاحب العمل الذي لم يعد يلزمه تأثيث مكتب لكل موظف، وما يصاحبه من مصاريف تشغيلية، وهي كذلك تفتح عدداً كبيراً من الفرص التجارية من خلال تبني هذا النوع من الوظائف، فعندما تقدم المبرمجة أو المترجمة أو الكاتبة أو المدققة أو الباحثة أو المصممة أو البائعة أو أياً كانت، الموظفة عن بُعد، عملها على أكمل وجه، فإن صاحب العمل لا يهمه إن كانت قد أنجزته في بيتها أو من أي مكان.