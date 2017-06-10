السعودية: 20 ألف موظف عن بعد بنهاية 2017

أكد ماجد العنزي المدير التنفيذي لشركة صلة السعودية أن عدد العاملين #عن_بعد من الجنسين سيصل بنهاية 2017 إلى نحو 20 ألف مواطن ومواطنة في عموم #المملكة.
ونقلت صحيفة "المدينة" السعودية عن "العنزي" إن الوظائف التي لا تتطلب مكوثاً في المكتب قد بدأت تنتشر في سوق العمل المحلي، فهي حل اقتصادي لصاحب العمل الذي لم يعد يلزمه تأثيث مكتب لكل موظف، وما يصاحبه من مصاريف تشغيلية، وهي كذلك تفتح عدداً كبيراً من الفرص التجارية من خلال تبني هذا النوع من الوظائف، فعندما تقدم المبرمجة أو المترجمة أو الكاتبة أو المدققة أو الباحثة أو المصممة أو البائعة أو أياً كانت، الموظفة عن بُعد، عملها على أكمل وجه، فإن صاحب العمل لا يهمه إن كانت قد أنجزته في بيتها أو من أي مكان.
وقال "العنزي" إن العمل عن بُعد أقل تكلفة لأصحاب الأعمال، إضافة إلى خلق فرص وظيفية للباحثين عن عمل بشرائحهم كافة، خصوصاً من الذين يواجهون حواجز اجتماعية مثل صعوبة الخروج من المنزل وتعذر سبل المواصلات أو عدم ملاءمة بيئة العمل.
وأوضح أن العاملة يحق لها بعد التوظيف الحصول على عقد عمل مكتوب يُذكر فيه أن العمل لدى صاحب العمل يتم عن بُعد ويحدد فيه المهام الوظيفية والوصف الوظيفي، وعدد ساعات العمل، وأوقات بدء العمل وانتهائه، مقدار الأجر والبدلات، إضافة إلى أي حقوق أخرى منصوص عليها في نظام العمل أو القرارات الوزارية أو اللوائح الداخلية المعتمدة في المنشأة.
وأضاف أن صلة توفر خدمات متكاملة للعاملات عن بُعد والمنشآت مثل الإشراف الكامل على الموظفات عن بُعد خلال فترة أول ثلاثة أشهر وتقديم برنامج تدريبي وتأهيلي مكثف على رأس العمل.
وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أعلنت في وقت سابق أن برنامج #العمل_عن_بعد و#العمل_من_المنزل سيحقق نحو 141 ألف فرصة عمل بحلول العام 2020، مقابل ذلك ارتفاع نسبة القوى العاملة النسائية إلى 28 بالمئة من إجمالي القوى العاملة الوطنية، حيث أتى برنامج العمل عن بُعد والعمل من المنزل في إطار برنامج التحول الوطني 2020 بوصفه من المسارات الأساسية التي توفر فرص عمل لائقة بظروف مناسبة للباحثين عن عمل، خصوصاً النساء والمؤهلين من الأشخاص ذوي الإعاقة وسكان المناطق الأقل فرصاً في العمل.
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