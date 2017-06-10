تحصيل #الضريبة_الانتقائية في السعودية كل شهرين

حددت اللائحة التنفيذية لنظام #الضرائب_الانتقائية المقرر بدء تحصيلها في #السعودية غداً الأحد ست فترات لتحصيلها في السنة المالية الواحدة بواقع فترة كل شهرين إضافة إلى تحديدها الوعاء الضريبي للسلع #الانتقائية الثلاث التي تنحصر تطبيق هذه الضرائب عليها.

وذكرت صحيفة "الحياة" السعودية إنه بحسب اللائحة، فإن الوعاء الضريبي هو قيمة السلعة الانتقائية التي تفرض الضريبة بناءً عليها، وأنها تتمثل في القيمة الأعلى من سعر بيع التجزئة المحدد من المستورد أو المنتج، لافتة إلى ارتباط الفترات الضريبية بالسنة المالية للدولة.

وقالت اللائحة "تحدد مدة كل فترة ضريبية بشهرين تقويميين بحيث يكون في السنة المالية الواحدة ست فترات ضريبية، وعلى المسجل خلال 15 يوماً من تاريخ انتهاء هذه الفترة تقديم إقرار ضريبي عن السلع التي تم الإفراج عنها من وضع معلق للضريبة خلال هذه الفترة إلى الهيئة".

وعلى الشخص الملزم بسداد الضريبة المستحقة تقديم دليل لإثبات صحة سعر بيع التجزئة المصرح عنه، وفي حال عدم توافر أدلة كافية أو عدم وجودها، أو في حال كان لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل أو مصلحة الجمارك أساس معقول يدعو للشك حول صحة أسعار بيع التجزئة المصرح عنها، يحق للهيئة أو لمصلحة الجمارك رفض تلك الأسعار التي استخدمت لحساب الضريبة المستحقة وتحديد السعر الصحيح وفقاً لأحكام اللائحة.

ومنحت الهيئة العامة للزكاة والدخل -الجهة المسؤولة عن تحصيل الضرائب- الصلاحيات لمصلحة الجمارك لتحصيل الضرائب الانتقائية على جميع السلع الانتقائية المستوردة، موضحة أنه ومن دون الإخلال بأحكام نظام الجمارك الموحد، فإن على مصلحة الجمارك تحصيل الضريبة المستحقة على الاستيراد نيابة عن الهيئة وفقاً للإجراءات التي تحددها الهيئة وتقوم المصلحة بتحويل الضرائب المحصلة وتسليم أي مستندات مؤيدة لها إلى الهيئة خلال مدة تراوح بين 7 و14 يوماً من تاريخ تحصيلها.

ويجوز للهيئة الموافقة على تأجيل سداد الضريبة المستحقة على الشخص الملزم بسداد الضريبة على الاستيراد لمدة لا تتجاوز 45 يوماً إذا تحقق عدد من الشروط، هي: تجاوز قيمة الضريبة المستحقة على الاستيراد مليون ريال، وأن يقدم الشخص الذي قام باستيراد السلع الانتقائية ضماناً بنكياً أو نقدياً إلى مصلحة الجمارك يغطي قيمة الضريبة المستحقة ويكون الضمان صالحاً وسارياً لمدة 60 يوماً.

وتسدد الضريبة المستحقة التي تم الإقرار عنها بإقرار الضريبة الانتقائية إلى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً بعد انتهاء مدة الإقرار الضريبي، كما تسدد الضريبة المستحقة التي فرضت بموجب تقييم ضريبي إلى الهيئة خلال مدة 15 يوماً من تاريخ إبلاغ الشخص الملزم بسداد الضريبة من الهيئة.

واستثنت اللائحة التنفيذية لنظام الضرائب الانتقائية من الضريبة الكميات التي لا يتجاوز عددها 200 سيجارة، وحددت 500 غرام لأنواع التبغ الأخرى، إضافة إلى تحديد كميات المشروبات الغازية بـ20 لتراً، ومشروبات الطاقة بـ10 لترات.

وأكدت اللائحة أنه في حال تم تجاوز الكميات المستوردة من السلع الانتقائية، تستحق الضريبة الانتقائية على كامل كمية السلعة الانتقائية المستوردة التي تم تجاوز كميتها.

كما أعفت اللائحة #السلع الانتقائية من الضريبة إذا تم بيعها إلى المستهلك من أحد محال الأسواق الحرة المرخصة كمستودع ضريبي، إذا قدم المستهلك بطاقة صعود إلى الطائرة لرحلة جوية دولية تغادر خلال مدة 24 ساعة من وقت البيع.

عصر #الضرائب

يعد فرض الضريبة الانتقائية بداية لدخول السعوديين عصر #الضرائب، إذ عمدت وسائل الإعلام المحلية خلال الشهور الأخيرة إلى تهيئة الرأي العام لتقبل سلسلة من الضرائب؛ ومنها ضريبة القيمة المضافة المزمع تطبيقها مطلع العام المقبل، على غرار باقي دول مجلس التعاون الخليجي الست، بواقع 5 بالمئة.

وتواجه ضريبة #القيمة_المضافة انتقادات من قبل خبراء اقتصاديين سعوديين، ممن يقولون إن فرض ضريبة على أرباح الشركات أولى من فرض ضريبة على استهلاك المواطن للسلع والخدمات.

تغييرات جذرية

دفع انهيار أسعار النفط -منذ حوالي ثلاث سنوات- السعودية -أكبر مصدر للنفط الخام في العالم- للتفكير في تغيير شامل لجميع قطاعات الاقتصاد بما في ذلك فرض ضرائب جديدة وخصخصة وتغيير إستراتيجية الاستثمار وخفض حاد في الإنفاق الحكومي.

ومع دخول السعودية مرحلة جديدة جراء انخفاض أسعار النفط، يتوجس اقتصاديون من تردي الأوضاع المعيشية للمواطن الذي يعاني ارتفاع قيمة الضرائب بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية واحتكار التجار.

وفي ظل ارتفاع عدد سكان #السعودية من 7 ملايين في سبعينيات القرن الماضي، إلى نحو 22 مليون مواطن في 2017، فإن هناك المزيد من السعوديين يعيشون تحت خط الفقر في مناطق نائية أو في أطراف المدن الرئيسة للمملكة.

كما تتصدى السعودية لمجموعة أزمات اقتصادية اجتماعية، تتمثل في البطالة التي بلغت نسبتها أكثر من 12 بالمئة، وأزمة إسكان كبيرة بسبب نمو سريع للسكان، وتدني مستوى الأجور؛ إذ يعد أجر القطاع الخاص السعودي الأدنى خليجياً.